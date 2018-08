Schkeuditz

Ein Ford Mustang des Baujahres 1988 brannte am Donnerstag in Schkeuditz völlig aus – Totalschaden. Die Stadtfeuerwehr war gegen 13.30 Uhr in die Flughafenstraße gerufen worden, wo der Pkw nahe der Bahnanlage schon voll in Flammen stand. Versuche von Anwohnern, der Flammen mit zwei Pulverlöschern Herr zu werden, schlugen fehl. Der 65-jährige Fahrzeughalter hatte sich noch rechtzeitig aus dem Ford retten können und blieb unverletzt. Beim Anlassen des Motors war es zur Rauchentwicklung und zu den Flammen gekommen. Der Grund dafür ist noch unklar. Der Brand griff auch auf einen Teil der Böschung zum Fußgängertunnel über, doch die entflammte Grasnarbe konnte von den Kameraden schnell gelöscht werden.

Es war an dem Tag bereits die vierte Alarmierung der Feuerwehrleute von Schkeuditz und Radefeld. Außer dem Fahrzeugbrand gab es noch eine Technische Hilfeleistung, bei der eine Tür geöffnet werden musste. Im Großhandel Mios in Dölzig hatte die Brandmeldeanlage einen Fehlalarm ausgelöst. Und am Rathausplatz 1 im Seniorenheim musste ebenfalls technisch geholfen werden – der Fahrstuhl steckte fest.

Zum Rathausplatz mussten die Kameraden bereits am Mittwoch zweimal ausrücken. Im Carreé hatte jeweils die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Auch das waren Fehlalarme. Der Gebäudeeigentümer erhielt die Auflage, die Anlage von einem Techniker prüfen zu lassen, teilte die Wehr auf ihrer Homepage mit. Die Schkeuditzer Wehr war auch beim Großbrand bei den Kreiswerken Delitzsch im Einsatz. In dieser Zeit hatten samt ihrer Technik Kameraden aus den Ortsfeuerwehren in der Schkeuditzer Wache Bereitschaftsdienst.

Stadtwehrleiter Uwe Müller bittet zudem, bei der großen Trockenheit größte Vorsicht walten zu lassen. Momentan gelte die höchste Waldbrandstufe (5). Das Befahren von Waldwegen und das Rauchen im Wald seien verboten.

Von mey