Schkeuditz. Der Ausbau einer bestehenden Rückegasse entlang der Bundesstraße 186 wird wohl noch nicht im ersten Halbjahr dieses Jahres kommen. Diesen Zeitraum hatte der Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) genannt, als er Ende Januar von seinen Plänen zur Herstellung eines Abfuhrweges in jenem Bereich berichtete. Wie das Landratsamt (LRA) Nordsachsen jetzt auf Anfrage der LVZ mitteilte, ist das Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen, weil der Unteren Naturschutzbehörde noch keine vollständigen Unterlagen vorliegen.

Der geplante Ausbau würde in einem durchaus sensiblen Bereich stattfinden. Wie das LRA mitteilte, seien Belange eines Landschaftsschutzgebietes, eines Naturschutzgebietes, eines Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Gebietes sowie eines von insgesamt 83 Europäischen Vogelschutzgebieten in Sachsen zu beachten. „Über den Ausgang des Genehmigungsverfahrens kann deshalb keine Prognose gemacht werden“, teilte das LRA auf entsprechende Anfrage mit. Zwei Behörden seien für das SBS-Vorhaben verfahrensführend: Für den Waldbereich ist die Obere Forstbehörde zuständig. „Die zuständige verfahrensführende Behörde für die Gewässerüberquerung ist die Untere Wasserbehörde“, informierte das LRA.

Warum die Untere Wasserbehörde (UWB) bei den Planungen gehört werden muss, liegt wohl hauptsächlich an den ebenfalls vorhandenen Planungen der Stadtwerke Schkeuditz (SWS). Wie berichtet, wollen die SWS im Zuge des Wegeausbaus durch den SBS auch ein Stromkabel mit in Erde verlegen. Deshalb beteiligen sich die SWS auch an den Ausbaukosten des Forstweges. Das Stromkabel muss etwa hälftig der rund 1400 Meter langen Ausbaustrecke auch die Luppe queren. Einen zusätzlichen Weg über das Gewässer wird es aber nicht geben, weshalb die UWB eigentlich nur wegen des Stromkabels betroffen sein dürfte.

Das Stromkabel ist notwendig, um ab 2018 den Ortsteil Dölzig mit Strom versorgen zu können. Innerhalb Schkeuditz fanden und finden noch Verlegearbeiten statt, informierte SWS-Geschäftsführer Ingolf Gutsche. So müsse noch in der Halleschen- und der Mühlstraße das Kabel verlegt werden. Bei einer Genehmigung der Kabelverlegung – und dem gleichzeitigen Wegebau – entlang der Bundesstraße ging Gutsche von einem Termin im Oktober aus.

Der Abfuhrweg an der B 186 soll als ländlicher Weg eine sandgeschlemmte Schotterdecke erhalten und nach Fertigstellung auch als Radweg genutzt werden können. Vier Wochen soll der Bau dauern.

