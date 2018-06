Schkeuditz

Die Antonow An-225, das größte Flugzeug der Welt, wird am Sonnabend einen technischen Zwischenstopp am Flughafen Leipzig/Halle einlegen. Wie Flughafensprecher Uwe Schuhart am Freitag bestätigte, wird die Ankunft des Kolosses aus Kiew gegen 11 Uhr erwartet. Vier Stunden später, gegen 15 Uhr soll die An-225 dann ohne Fracht Richtung Dakar wieder abheben. Es ist das 26. Mal, dass die Antonow An-225 zum Schkeuditzer Flughafen kommt. An einem Besuch, der seit längerem für den August im Gespräch ist, ändere der jetzige Zwischenstopp nichts, heißt es bei Spottern.

Von rohe