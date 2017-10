Gehen Gymnasien in Schkeuditz und Markranstädt bald getrennte Wege?

Schkeuditz. Der Kreistag in Nordsachsen hat es bereits getan, der Stadtrat in Markranstädt ebenso – nun ist der Stadtrat in Schkeuditz am Zug, um für künftig getrennte Wege der beiden Gymnasien in Schkeuditz und Markranstädt zu stimmen. Momentan firmieren beide Einrichtungen noch als Gymnasium Schkeuditz mit dem Haus Markranstädt als Außenstelle. Auf die Tagesordnung soll dieser Punkt voraussichtlich in der öffentlichen Sitzung am 2. November kommen. Vorgespräche mit den Fraktionsvorsitzenden laufen dazu jetzt allerdings schon, teilte unlängst Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) mit. „Wir hatten auch mit der Sächsischen Bildungsagentur sehr konstruktive Gespräche. Wenn man die Gesamtkonstellation der Leipziger Region betrachtet, gibt es Schülerströme, die über die aktuellen Zahlen hinaus für die Eigenständigkeit beider Häuser sprechen“, erklärte Bergner.

Vereinbarung war nötig und richtig

Das Stadtoberhaupt lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass die 2002 unterzeichnete Zweckvereinbarung für ein Zusammengehen der Gymnasien Schkeuditz und Markranstädt beiden Städten die Gymnasien gerettet hat. Aufgrund der damals geringen Schülerzahlen war die Wahrscheinlichkeit groß, dass beide Schulen auf der Schließungsliste des Freistaates stranden. „Die Vereinbarung war nötig und richtig. Man kann allen Beteiligten nur danken, dass das damals so möglich war“, sagte Bergner rückblickend. 15 Jahre später stelle sich die Situation nun anders dar. Mit dem Antrag Markranstädts, beide Häuser wieder eingeständig agieren zu lassen, hätten sich auch das zuständige Ministerium im Freistaat, die Bildungsagentur und die Landesdirektion befasst. Auch diese Akteure müssen außer den Stadträten und dem Kreistag einer Trennung zustimmen. Laut Bergner gab es bisher von allen für dieses Vorgehen grünes Licht. Es sei einhellige Meinung, dass beide Gymnasien wieder eigenständig existieren können. Auf einen Fakt Bergner allerdings hin: „Beide Gymnasien werden auch künftig Schüler aus Leipzig brauchen, um auf Dauer die Vierzügigkeit ihrer Häuser sicher stellen zu können.“

Schulleiter bleibt in Schkeuditz

An der November-Sitzung des Stadtrates soll auch Schulleiter Thomas Schönfeldt teilnehmen und Fragen der Abgeordneten beantworten. Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr, dass Schönfeldt als Leiter eines eigenständigen Gymnasiums in der Flughafenstadt verbleiben wird. Sofern auch die Schkeuditzer Stadträte der Trennung grünes Licht geben. Das letzte Wort haben nun sie.

Von Olaf Barth