Leipzig. Ein kleiner Behälter an der Bahnstrecke in Schkeuditz hat am Montag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurde der Gegenstand am Vormittag am Haltepunkt Schkeuditz West entdeckt. Damit die Entschärfer der Bundespolizei den Behälter untersuchen konnten, musste gegen kurz vor 10 Uhr die S-Bahnstrecke zwischen Leipzig und Halle für eine Viertelstunde gesperrt werden.

Danach gab es allerdings Entwarnung: Der Gegenstand entpuppte sich als Geocaching-Versteck. Wie Jens Damrau, Sprecher der Bundespolizei gegenüber LVZ.de sagte, laufen die Ermittlungen zu dem Fall noch, der Geocacher sei noch nicht ausfindig gemacht worden. Ob der Person die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden sollen, wird noch geprüft. Beim Geocaching werden kleine Gegenstände versteckt und können per GPS von anderen Personen gesucht werden.

Im Zusammenhang mit dem gefundenen Behälter in Schkeuditz wies die Bundespolizei zudem ausdrücklich auf die Gefahren beim Aufenthalt an und auf Bahnanlagen hin.

luc