Schkeuditz. Im Airportpark Leipzig-Halle an der B 6 und der A 9 wächst eine neue Erschließungsstraße. Spielen sich die Arbeiten an dieser Zufahrt momentan noch ausschließlich abseits der Bundesstraße ab, werden in zehn Tagen auch Verkehrsteilnehmer vom Straßenbau betroffen sein. Ab 17. Juli nämlich soll der momentan noch dreiarmige Knoten umgebaut werden. Dabei kommt es sowohl auf der B 6, als auch an der A 9-Abfahrt Schkeuditz/Großkugel zu Fahrstreifenreduzierung und Fahrstreifenverschwenkung, die sich je nach Bauphase ändern können, informierte die Stadtverwaltung. Bis Ende November sollen die Arbeiten dauern. So soll die Autobahnabfahrt eine zusätzliche Fahrspur erhalten und auch die Bundesstraße erhält zusätzliche Fahrstreifen, um eine Einfahrt in das Gewerbegebiet zu ermöglichen. Momentan aber ist die Naumburger Bauunion noch mit dem Unterbau für das an die B 6 angrenzende Straßenstück beschäftigt. Lkw bringen ununterbrochen Erdmaterial auf die Baustelle, um den nicht unwesentlichen Höhenunterschied zwischen Bundesstraße und Gewerbegebiet auszugleichen. Walzen verdichten die abgekippten Ladungen.

Unterdessen hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung erneut eine Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. Hintergrund ist das Vorhaben der 24-RE Real Estate GmbH, im Areal einen Autohof mit Stellflächen zu errichten. Laut bisherigen Bebauungsplan ist es auf der Autohof-Fläche aber ausgeschlossen, mehr als 80 Prozent davon zu versiegeln, erklärte Gabriele Oertel vom Stadtplanungsamt. Für die geplante Stellplatzanzahl wäre das aber nötig. Außerdem soll mit der B-Plan-Änderung ein Spielhallenbetrieb möglich werden. Die öffentliche Auslegung der B-Plan-Änderung findet von Montag bis zum 11. August statt.

Von Roland Heinrich