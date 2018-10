Schkeuditz

Zum 19. Mal wurde jetzt bei der jüngsten Stadtratssitzung in Schkeuditz die Bürgermedaille der Stadt vergeben. In diesem Jahr wählte der Stadtrat aus vier Vorschlägen die 77jährige Gisela Wirth.

Wirth leitete fast zehn Jahre lang ehrenamtlich die Kleiderkammer des Hoffnungszentrums Schkeuditz. Im Zuge des Umzugs in den Keller des Hoffnungszentrums wurde die Kleiderkammer im April 2017 nicht nur in „ Hoffnungsladen – Kleidung und mehr“ umbenannt, auch das Angebot vergrößerte sich damit. Damit konnte Gisela Wirth nun noch mehr Hilfe anbieten.

Oberbürgermeister Rayk Bergner lobte ihr Engagement und Hilfe für andere Menschen, die in Not geraten sind – ob nun aus Schkeuditz oder in Schkeuditz ankommende Flüchtlinge. „Zupackend, energisch und gradlinig, egal zu welcher Uhrzeit, packte sie an, erkannte, was notwendig war und half“, so Bergner in seiner Laudatio. Finanziell schwächeren Mitbürgern, aber auch Migranten und Asylsuchenden zu helfen, sei immer ihr Ziel gewesen und habe sie bekannt und beliebt gemacht. Für die Hilfseinsätze des Hoffnungszentrums in Moldawien sei sie hauptverantwortlich für die Vorsortierung und Verpackung der textilen Hilfsgüter gewesen, die zum Großteil von Schkeuditzern gespendet wurden, so Bergner.

Aus Altersgründen hatte Gisela Wirth Ende August den „Staffelstab“ an Inge Adam übergeben, aber gleichzeitig betont, wenn Hilfe notwendig sei, weiter die Arbeit des „Hoffnungszentrums“ der Kleiderkammer zu unterstützen.

Die Stadt Schkeuditz sei Gisela Wirth zu großem Dank verpflichtet, sagte Bergner. Die Bürgermedaille der Stadt sei ein Zeichen der Dankbarkeit der Schkeuditzer Bürgerschaft für dieses ehrenamtliche Engagement. Mit der feierlichen Übergabe wünschte er ihr weiter alles gute Gesundheit und Schaffenskraft. Bürgermeister Lothar Dornbusch übergab der Geehrten ebenfalls im Namen der Stadt und des Stadtrates einen großen Blumenstrauß.

Gerührt und sehr aufgeregt war Gisela Wirt. Das alles sei wirklich eine Überraschung gewesen, meinte sie. Sie könne es gar nicht fassen, dass sie für die Selbstverständlichkeit, Menschen zu helfen, die in Not geraten sind, geehrt werde. Der Dank gelte aber nicht nur ihr, sondern allen, die im Hoffnungszentrum ehrenamtlich tätig sind. „Die Medaille ist nicht für mich allein. Ich habe sie für alle entgegen genommen“, sagte sie mit leicht zitternder Stimme. Sie möchte die Medaille am liebsten im Hoffnungszentrum für alle zugänglich machen.

Viele Freunde warteten schon und gratulierten herzlich. Mit einer kleinen Feier werde anschließend die Ehrung würdig im Hoffnungszentrum gefeiert, kündigte Gemeindeleiter Andreas Haller an. Im Ratssaal waren neben der Geehrten auch ihre drei Kindern, 10 Enkelkindern und 11 Urenkelkindern – alle ganz stolz.

Von Michael Strohmeyer