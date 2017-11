Grünes Licht für mehr Infrastruktur am Biedermeierstrand

Schkeuditz. Erleichterung oder gar Freude über den von den Stadträten in Schkeuditz gefassten Beschluss, der eine Erschließung des Haynaer Strandes am Schladitzer See ermöglicht, war dem CDU-Stadtrat Philipp Sawatzke nicht anzusehen. Im Gegenteil: Der gleichzeitig dem Haynaer Strandverein Vorstehende schaute finster und missmutig, als er sich nach dem Beschluss wieder vom „Befangenheits-Sitz“ in den Zuschauerreihen erhob und zwischen den Räten Platz nahm. Grund für seine Miene war wohl eine eifrige Debatte unter den Räten, ob sie dem Vertragspaket zwischen der Stadt, den Stadtwerken, den Leipziger Wasserwerken, dem Strandverein und letztlich der Finanzierungs- und Übernahmevereinbarung zwischen der LMBV und der Stadt zustimmen sollen.

Geplant ist, von der Südumfahrung – diese Straße ist zur touristischen Erschließung des Tagebausees unter Federführung von Schkeuditz gebaut worden – eine Zufahrt in Richtung Haynaer Ufer inklusive eines Parkplatzes zu errichten. Außerdem sind ein behindertengerechter Zugang zum Strand, die Profilierung des Geländes inklusive Begrünung sowie eine Treppenanlage an der Uferböschung geplant. Hinzu kommen die abwasserseitige Erschließung, die die Leipziger Wasserwerke im kommenden Jahr umsetzen wollen sowie die Erschließung mit Elek­troenergie. Einer Planung für diese Erschließung hatten die Stadträte bereits 2014 zugestimmt. Es geht um die Aufwertung eines Standortes und dessen Attraktivitätssteigerung, hatte der damalige Oberbürgermeister Jörg Enke (Freie Wähler) da geäußert und auch bei der Südumfahrung stets betont, dass sie nicht für den Strandverein gebaut werde. Dass sich die Stadt an der Stranderschließung finanziell beteiligt, schloss Enke später dann aus.

„Was wäre denn, wenn der Strandverein nicht da wäre?“, fragte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Die Stadt müsste das Areal selbst bewirtschaften und auch erschließen“, antwortete er selbst. Es sei ein Vorteil für die Stadt und ein Glücksfall, dass der Haynaer Strandverein auch städtische Flächen mit unterhalte und auch weiter bewirtschaften wolle. Wie nötig ein Parkplatz sei, habe der Sommer gezeigt, als die Zufahrtsstraße von Badegästen – nicht Strandvereins-Gästen – zugeparkt war.

Der Verein trage einen Eigenanteil von 46 500 Euro netto, welcher in Raten abbezahlt werde. Für die Stadt bleibt bei dem Millionen-Projekt dann ein Eigenanteil von 258 500 Euro. Im Vertragsentwurf mit dem Strandverein stehen noch 5000 Euro jährliche Pacht für den Parkplatz und 1000 Euro für Toilettennutzung.

Frank Sachsenröder (Freie Wähler) äußerte, dass er der Vorlage ohne die Existenz eines Bewirtschaftungsvertrages mit dem Haynaer Strandverein nicht zustimmen könne. Auch halte er eine Dynamik bei der Höhe des Nutzungsentgeltes für den Parkplatz für angebracht. SPD-Stadtrat Dieter Schöne bemängelte, dass die Baukosten noch nicht feststünden und auch Thomas Knauf (FW) wollte nicht zustimmen. Am Ende reichten zwölf Ja- gegen fünf Nein-Stimmen und drei Enthaltungen.

„Selbstverständlich freuen wir uns über den Beschluss, sind natürlich Nutznießer. Aber die Erschließung kommt auch der Öffentlichkeit zugute“, sagte Christoph Zwiener vom Strandverein.

Von Roland Heinrich