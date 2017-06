Schkeuditz. Drei Tage lange hatten die Schüler des Schkeuditzer Gymnasiums die Gelegenheit, sich in der Projektwoche mit ganz bestimmten Themen zu befassen. Zum Beispiel mit dem Leben der Menschen während der Steinzeit. „Wir waren im Wald und haben Material gesammelt, aus dem wir dann versuchten, Waffen, Tongefäße und Werkzeuge so nachzubauen, wie sie in der Steinzeit verwendet wurden“, erzählte Kim Schorr aus der 6c. Der Zwölfjährige war in einen Jutesack gehüllt. Auch andere der Gruppe hatten Kostüme mit, wegen der Hitze blieben einige Sachen aber im Beutel. Anregungen für die Gegenstände, Plakate und anderen Ausstellungsstücke hatten sich die Schüler unter anderem im Museum für Urgeschichte in Halle geholt. „Außerdem haben wir uns entsprechende Bücher aus der Bibliothek besorgt“, sagte Geschichtslehrerin Susann Markert, die mit ihrer Kollegin Nannett Kircheis die Schüler angeleitet hatte.

Insgesamt wurden die Ergebnisse von 24 Projekten öffentlich in den Klassenzimmern und auf dem Schulhof präsentiert. Zum Beispiel das Mittelalterprojekt, bei dem die Lehrer Claudia Rohr und Achim Barth mit 24 Schülern das Alltagsleben im Mittelalter nachempfanden: einfache Kleidung herstellen, kochen über dem offenen Feuer und nach alten Regeln einen Schwertkampf einüben.

Auch Tanz, Theater, Sport und technische Projekte fanden ihren Zuspruch. „Toll, was sich die Schüler alles haben einfallen lassen“, zeigte sich auch Schulleiter Thomas Schönfeldt begeistert.



Von Olaf Barth