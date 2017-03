Zahlreich strömten am Wochenende Eltern mit ihren Sprösslingen in das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Taucha sowie in die Lessing-Oberschule in Schkeuditz. Womöglich gaben die offenen Türen in beiden Häusern noch einen letzten Anmeldungsanstoß. Bis morgen können die neuen Eleven gemeldet werden.