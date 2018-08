Schkeuditz

Dabei hatte Übungsleiterin Carola Bartlitz das Ziel zunächst geheim gehalten und die Sportlerinnen erst einmal kreuz und quer durch und um Glesien gelenkt. Schließlich erreichten die Radfahrerinnen die Firma „Rabe Oel“ und erfuhren dort bei einem Rundgang viel Interessantes über das Unternehmen.

So hatte 1985 Frank Rabe den Kohlehandel von Gerhard Conrad übernommen. Seit 1990 betreibt er den Handel mit Heizöl und Diesel, das Firmengelände baute er 1992/1993 auf, erzählte der Chef. Seit der Wende werde die Firma als Familienbetrieb geführt. Die sechs mit hochwertiger Technik ausgestatteten Tanklastwagen mit je einem Fassungsvermögen von circa 33 000 Litern sowie das Tanklager mit einem Volumen von 200 000 Litern.

Firmenchef fährt selbst mit Oldie „W 50“

Kunden in nah und fern können so je nach Bedarf mit Heizöl und Diesel versorgt werden. Die Anlagen erfüllen höchste Sicherheitsstandards, berichtet Rabe stolz. Sie würden einer ständigen Kontrolle unterliegen. Aber auch in dieser Branche fehlen Fahrer, erfuhren die aufmerksamen Zuhörerinnen. Aber dem Firmenschef macht es selbst noch besonderen Spaß, mit dem von Gerhard Conrad übernommenen „Oldtimer“ W 50 sogar auch noch Kohle auszuliefern.

Reklame für Rabe Oel sei gar nicht notwendig, denn „Zuverlässigkeit ist Firmenprinzip und spricht sich herum“, so Rabe. „Das war wirklich ein sehr interessanter und beeindruckender Einblick in die Arbeit dieser Firma, für den wir uns bei Frank Rabe nur bedanken können“, sagte die Gymnastik-Sportlerin Gabriele Sommerlatte. Zum Ende klag die Radtour am Abend gemütlich im Gasthof „Ennewitz“ aus.

Von lvz