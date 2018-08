Schkeuditz

„Wir werden beispielsweise die Geburtswannen austauschen, den Boden der Wöchnerinnenstation aufbereiten und Malerarbeiten vornehmen“, beschreibt Melanie Rosche, Geschäftsführerin der Klinik, die umfangreichen Maßnahmen. „Die Arbeiten sind nach nunmehr 14 Jahren Betrieb notwendig geworden“, so Rosche weiter.

Was das für die in froher Erwartung befindlichen Frauen bedeutet, erklärt Marina Schilinski, die kommissarische Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Helios Klinik: „Während dieser Zeit können wir keine geplanten Entbindungen annehmen, da die Notfallversorgung jederzeit sichergestellt sein muss.“

Hebammensprechstunden finden statt

Frauen, die bis einschließlich 5. August in der Klinik entbinden, würden selbstverständlich weiterhin umfassend bis zur geplanten Entlassung auf der Wöchnerinnenstation versorgt. „Die Behandlung von Schwangerschaftserkrankungen oder Notfällen sowie unsere Kardiotokographie zum Messen der Wehentätigkeit und der Herzfrequenz des ungeborenen Kindes sind auch in dieser Zeit rund um die Uhr möglich. Die Hebammensprechstunden finden statt“, so Schilinski. Anmeldungen für spätere Entbindungen würden durchgehend angenommen. Ab dem 27. August stünden die Kreißsäle wie auch die Geburtenstation mit ihrer gesamten Ausrüstung zur Verfügung.

Rosche gibt bei der Gelegenheit mit Blick auf die künftige Entwicklung eine weitere Neuigkeit bekannt: „Neben der Modernisierung unserer Geburtenstation freuen wir uns auch über eine neue Oberärztin für die Geburtshilfe ab Oktober und einen neuen Chefarzt für die Gynäkologie und Geburtshilfe ab Januar nächsten Jahres.“

Von lvz