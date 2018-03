Historischer Flieger hat jetzt Erstlackierung

Schkeuditz. Wie aus dem Ei gepellt erstrahlt jetzt die alte Iljuschin IL18 in Erstlackierung neu. Nicht in der gewohnten rot-weißen Lackierung der Gesellschaft für internationalen Flugverkehr – kurz Interflug – sondern im Look der Deutschen Lufthansa Ost, die vom Mai 1955 bis zum Juli 1963 auch im Gebiet der ehemaligen DDR existierte.