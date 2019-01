Leipzig

Auf Winterfreuden in mitteldeutschen Bergen folgen im Tiefland meist Hochwassersorgen. Vor allem, wenn das erste Tauwetter der Saison begonnen hat. Axel Bobbe, Leiter der Landestalsperrenverwaltung in Rötha, ist seit Jahren für den Hochwasserschutz in der Region verantwortlich. Die LVZ sprach mit ihm über die aktuelle Situation.

Herr Bobbe, einige Gewässer führen augenscheinlich schon wieder eine Menge Wasser. Müssen wir uns Sorgen machen?

Axel Bobbe: Auf den ersten Blick scheint es vielleicht so, als seien die Flüsse inzwischen schon wieder voll. Aber das ist häufig ein Trugschluss, weil wir uns an die niedrigen Pegel aus dem Sommer gewöhnt haben. Durch die Pleiße bei Böhlen fließen aktuell neun Kubikmetern Wasser pro Sekunde – das eineinhalbfache des mittleren Durchflusses. Bei Hochwasser wären es mindestens 50 Kubikmeter. In der Weißen Elster hatten wir zwar auch schon eine kleine Welle, allerdings liegt diese ebenfalls nur beim eineinhalbfachen des mittleren Wertes und wird demnächst wieder abschwellen.

Statt Schnee gibt es vielerorts in Sachsen jetzt eher Regen. Ist das ein Problem?

Axel Bobbe: Die Böden sind im Leipziger Raum gerade wirklich quietschnass und wenn es etwas regnet, kann kaum noch etwas versickern. In der Folge schwellen die Gewässer sofort an. Wenn ein Hochwasser kommen könnte, schauen wir für den Leipziger Raum ja vor allem auf den Schnee in Vogtland oder Erzgebirge. Beim Winterhochwasser 2011 gab es dort sehr viel Schnee und im Januar kamen dann zum Teil 300 Kubikmeter Wasser die Flüsse hinunter geflossen. Für die Situation heute muss man aber auch wissen: Die Talsperren in Pöhl, Dröda und Pirk haben im vergangenen Sommer aufgrund der Trockenheit mächtig gelitten. Auch jetzt ist da noch ganz, ganz viel Platz drin. Aktuell sind die drei Talsperren nur zu 20 bis 60 Prozent gefüllt und könnten zusammen noch weitere 45 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen.

In mitteldeutschen Wintersportgebieten liegt bis zu einem Meter Schnee. Der würde also noch in die Talsperren hineinpassen?

Axel Bobbe: Um sicher zu gehen, wie viel Wasser aus dem Schnee entstehen könnte, machen wir regelmäßig Schneesimulationen. Dabei überprüfen wir, welche Mengen tatsächlich in zwölf, 24 oder 48 Stunden aus den Bergen abfließen könnten. Der Schnee momentan im Vogtland würde in 48 Stunden maximal 30 Millionen Kubikmeter Wasser bedeuten. Diese Menge können unsere Talsperren locker abfangen. Im Grunde sind wir sogar sehr glücklich, dass sich die Talsperren jetzt wieder etwas füllen.

Hochwasserangst ist in den Städten in Mittel- und Nordsachsen also verfrüht?

Axel Bobbe: Um Leipzig mache ich mir aktuell wirklich keine Sorgen, auch wenn es manchmal natürlich sehr schnell gehen könnte. Regnet es mehrere Tage in Borna oder in Zeitz, steigen die Pegel rasch an. Aber im Moment sieht die Tendenz überhaupt nicht dramatisch aus.

Kollegen aus Döbeln berichten, dass die Mulde dort schon ziemlich voll ist ...

Axel Bobbe: Die Mulde ist aktuell tatsächlich ein etwas anderer Fall. Monatelang war sie ganz trocken, mit nur zehn Kubikmetern Wasser pro Sekunde. Normal fließen dort etwa 60 Kubikmeter durch, aktuell sind es immerhin schon 190. Nachdem es im Erzgebirge viel geregnet hat, mussten wir am ersten Januar-Wochenende sogar die Baustelle in Döbeln fluten, damit es keine Überschwemmungen in der Stadt gibt. Allerdings sind wir noch weit weg von der Situation wie beim Hochwasser 2013. Damals waren es 2000 Kubikmeter Wasser, die durch die Mulde bei Grimma geflossen kamen.

In der Region hört man immer wieder Ängste, dass durch den Ausbau an den oberen Mulde-Zuläufen jene Orte weiter unten Probleme bekommen werden.

Axel Bobbe: Das sind Märchen, die ich seit Jahren auch auf Bürgerversammlungen höre. Wir haben schon 2004, bevor die Baumaßnahmen begonnen haben, ein komplettes Hochwasserkonzept erarbeitet, um alle Städte zu schützen. Alles wurde eingepreist und modelliert. Wenn der Ausbau in Grimma zum Beispiel fertig ist, sind die neuen Wasserstände weiter unten bereits in die Planungen mit eingerechnet. Das Konzept ist ganzheitlich gedacht.

Hochwasserschäden auf Baustellen, wie jetzt in Döbeln, werfen die Arbeiten aber sicher zurück?

Axel Bobbe: Pro Jahr investieren wir allein im Raum Leipzig in die Hochwasserschutz-Bauvorhaben gut 60 Millionen Euro. Natürlich müssen wir immer damit rechnen, dass uns auch Petrus mal einen Strich durch die Rechnung macht. Dafür gibt es konkrete Hochwasserpläne, wie in solchen Fällen mit der Technik vor Ort umgegangen wird. Da machen uns die Baustellen letztlich wenig Sorgen. Jetzt hat es uns mal in Döbeln erwischt, als die Baustelle dort gerade ruhte und wenig Technik vor Ort war. Nun müssen wir die Schäden beräumen, es wird auch etwas Bauverzug geben und am Ende teurer werden. Aber vieles ist schon eingeplant und die Baufirmen werden auch entschädigt.

Von Matthias Puppe