Leipzig. Die 40 Bienenvölker, die in den vergangenen Tagen von einer kleinen Luppe-Wiese nahe der B 186 gestohlen wurden, sind wieder aufgetaucht. Der 46-jährige Eigentümer entdeckte die Bienestöcke zufällig in der Nähe bei einem ihm bekannten Kollegen, so die Polizei. Dieser transportierte die kostbare Fracht in dem Moment an einen anderen Ort.

Der bestohlene Imker stellte den 52-Jährigen zur Rede. Daraufhin gab der ebenfalls als Imker tätige Mann zu, die vierzig Bienenvölker im Wert von rund 10.000 Euro von der Wiese geholt zu haben. Er war allerdings direkt bereit, die zehn Stöcke an den Eigentümer zurückzugeben. Warum er die emsigen Insekten entwendet hatte, dazu machte der 52-Jährige keine Angaben.

Die Polizei ermittelt weiter. Die Beamten waren zuvor davon ausgegangen, dass die wertvollen Bienenvölker mit einem Lkw abtransportiert sein mussten. Bei dem Klau sind auch weitere Bienenstöcke, die auf der Wiese standen, zerstört worden. Der Schaden aus dieser Tat beläuft sich nach Polizeiangaben auf 2000 Euro. Der Täter habe die Deckel geöffnet und so auch das Sterben der Bienen in Kauf genommen worden.

Von lyn