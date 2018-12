Dölzig

Der Dölziger Ortschaftsrat – und mit ihm die Freie Wählervereinigung, der Heimatverein, der Jugendclub, die Ortsfeuerwehr, die Grundschule samt Hort und weitere freiwillige Helfer – haben am Sonnabend für ein zünftiges Fest gesorgt. Und weil die Dölziger ihrer Zeit voraus sind, schaute beim 17. Weihnachtsfeuer auch der Weihnachtsmann vorbei, brachte kleine Geschenke für den Nachwuchs mit, wollte von den Mädchen und Jungen aber auch Lieder und Gedichte hören. Unter den mehr als 150 Kindern, die den Weißbart strahlend begrüßten, waren auch einige, die ihren Wunschzettel mitgebracht hatten – und ihn persönlich übergaben. Die Papiere landeten in einem großen Postsack mit der Aufschrift „Eilige Weihnachtspost zur Himmelpfort“. Fleißiger Weihnachtsmann-Helfer war Stadtratsmitglied Heiko Lichtenberger. Er und Nicky Böttcher hatten auch die Idee, erstmals eine Glühweintasse zu gestalten, die die Dölziger „Skyline“ zeigte. Hintergedanke: so wenig Abfall wie möglich produzieren.

Zur Galerie Ein ganzes Dorf auf den Beinen – so geschehen am 1. Dezember bei der 17. Auflage des Dölziger Weihnachtsfeuers.

„Dolle Stolle“ und „Gauchelwasser“

Moderator und Mitorganisator Heiko Leske stimmte das Dölziger Weihnachtsvolk auf so manchen Höhepunkt ein, etwa auf eine Feuershow. Auch kulinarische Highlights gab’s; so die fast zwei Meter lange „Dolle Stolle“, die vom ehemaligen Dölziger Bäcker Eifert auch in diesem Jahr nach einem alten Rezept gebacken worden war, die „Bradwurscht“ am Grillstand, die selbst gebackenen Waffeln, der Stockkuchen über der brennende Feuerschale oder das „Gauchelwasser“ gegen den Durst.

Rund 750 Gäste im Dölziger Gemeindezentrum bescherten den Veranstaltern letztlich ein rundum gutes Gefühl. Ein schöner Start in den Advent und ein gelungener Familiennachmittag, bei dem auch der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) nicht fehlen durfte.

Von Michael Strohmeyer