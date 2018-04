Schkeuditz. Vermutlich wegen eines technischen Defektes kam es am Montag gegen 20 Uhr in Schkeuditz zu einem Pkw-Brand. Der 56-Jährige Fahrer eines VW Passat TDI hatte in der Leipziger Straße die Rauchentwicklung aus dem Motorraum bemerkt und den Firmenwagen an der Seite abgestellt. Kameraden der Schkeuditzer Feuerwehr löschten zwar schnell den Brand mit einem Wasser-Schaumgemisch, konnten den Totalschaden aber nicht mehr verhindern.

Von mey