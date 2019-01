Schkeuditz

Was in den Kommunen anderer europäischer Länder völlig normal ist, scheint hierzulande noch Seltenheitswert zu haben: Hundetoiletten. Seit gestern gibt es im Schkeuditzer Stadtpark davon immerhin jetzt vier. Zunächst nur als Test gedacht, könnte das Angebot der Stadtverwaltung bald ausgebaut werden.

„Die Bürger haben sich das schon seit längerem gewünscht“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) die Motivation der Stadtverwaltung, die Hundetoiletten zu installieren. „Wir als Kommune wollen es uns mal anschauen.“

Noch habe die Verwaltung keine Vorstellung, was es bedeutet, Hundetoiletten zu betreiben. Sowohl vom finanziellen als auch vom organisatorischen Aufwand. „Es ist auch für uns tatsächlich ein Test“, so Bergner. Erklärtes Ziel sei es, den Hundekot auf Straßen, Fußwegen und Grünflächen in der Stadt zu minimieren.

Das Prinzip der Hundetoiletten ist einfach: Über einem Müllbehälter sind an den entsprechenden Stationen auch Tütchenspender inklusive Tüten für die Hinterlassenschaften des Vierbeiners angebracht. Hundehalter sind nun angehalten, sich eine Tüte zu nehmen – und diese dann entweder gleich in den entsprechenden Behälter oder in jeden anderen Mülleimer zu entsorgen.

Natürlich sei die Verwaltung bereits gewarnt worden, dass unter Umständen Vandalismusschäden drohen. „Aber wir müssen da unsere eigenen Erfahrungen machen“, meint Bergner. „Wenn sich dann herausstellt, dass es nicht funktioniert, müssen wir gegebenenfalls Konsequenzen ziehen.“ Bis hin zum Abmontieren der Spender. „Wenn wir merken, dass beispielsweise ständig die Tüten fehlen, werden wir neu nachdenken“, so Bergner. Es sei aber auch keine Option, dem Ganzen nicht wenigstens eine Chance zu geben.

Ein Blick rundum: Taucha hat ebenfalls Hundetoiletten, acht in der Kernstadt, eine im Ortsteil Merkwitz. Allerdings werden in der Parthestadt die Hundetüten regelmäßig aus dem Spender entwendet – genauso regelmäßig, wie sie aufgefüllt werden. In Leipzig gibt es auch einige Hundetoiletten, allerdings nicht flächendeckend über die Stadt verteilt.

In Schkeuditz sind die Verantwortlichen zuversichtlich, dass das Experiment funktioniert. Jede der vier Hundetoiletten kostet übrigens 410 Euro. Inklusive Erstbefüllung mit Hundetütchen. Oberbürgermeister Bergner appeliert an die Hundebesitzer, das Angebot nun auch zu nutzen – und an alle Schkeuditzer, auf die Hundetoiletten zu achten.

„Wenn es ordentlich funktioniert, ist allen geholfen“, so Bergner. Es sei schließlich unangenehm, überall dem Hundekot ausweichen zu müssen.

Bei Erfolg wird das Angebot unter Umständen auch in den Ortsteilen ausgebaut. Auch dort gibt es an vielen Stellen Probleme mit Hundekot auf der Straße – oder den Grünflächen.

Von Linda Polenz