Schkeuditz. An Bord der Maschine aus Erfurt waren der Pilot, ein Marmeladenfabrikant und ein Baumeister mitsamt der Ehefrauen. Am 25. April 1927 landete der erste Flieger auf dem Mitteldeutschen Zentralflughafen Halle/Leipzig in Schkeuditz. Dies war die Geburtsstunde des heutigen Flughafens Leipzig-Halle. 90 Jahre danach können sich die Historiker nicht über den Typ der Maschine einigen. „Experten haben lange geforscht, doch ob es eine Junkers oder eine Fokker war, lässt sich nicht eindeutig belegen“, sagt Flughafensprecher Uwe Schuhart.

Eröffnet wurde der Flughafen bereits am 18. April 1927. Doch an diesem Tag habe wegen des schlechten Wetters keine Maschine starten oder landen können, sagte Schuhart. Deshalb sei die erste Landung um ein paar Tage verschoben worden.

Der Flughafen Leipzig/Halle feiert am 25. April 2017 bereits seinen 90. Geburtstag und blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück. Zur Bildergalerie

Höhepunkt im Jubiläumsjahr werde ein Festwochenende am 10. und 11. Juni sein, so Schuhart. Dann könnten die Besucher unter anderem die spezielle Ausrüstung des Airports in Augenschein nehmen - also die Abfertigungs-, Bergungs-, Räum- und Enteisungstechnik. Geplant seien auch Rundflüge und eine große Ausstellung zur wechselvollen Historie.

Demnach wurde der Airport bereits in den 20-er und 30-er Jahren zu einem Knotenpunkt im deutschen und intereuropäischen Luftverkehrsnetz. Doch 1944 wurden große Teile des Flughafens durch Bomben zerstört. 1963 nahm die DDR-Fluggesellschaft Interflug den Betrieb auf, hauptsächlich beschränkt auf die Leipziger Messen im Frühjahr und Herbst.

Seit der Wende wird das Drehkreuz ausgebaut, nachdem es von der Treuhand an die Gesellschafter übergeben wurde. Zu den Höhepunkten zählte die Inbetriebnahme der zweiten Start- und Landebahn im März 2000. Die 3600 Meter lange Piste ermöglicht Interkontinentalverkehr rund um die Uhr.

Ein Meilenstein in der Geschichte war die Ansiedlung der Posttochter DHL im Jahr 2008. Sie hatte damals ihr europäisches Drehkreuz von Brüssel zum Flughafen Leipzig-Halle verlegt, weil dort rund um die Uhr geflogen werden darf. DHL investierte dort seitdem kräftig, erst im Oktober nahm die Gesellschaft zwei neue Terminals in Betrieb. Nach Unternehmensangaben investierte DHL bislang rund 655 Millionen Euro in den Standort, 4900 Arbeitsplätze wurden geschaffen.

Der Ausbau des Luftfrachtkreuzes rief jedoch auch Gegner auf den Plan. So ging ein Anwohner gerichtlich gegen den Fluglärm hervor und wollte weitgehende Beschränkungen für die Nachtflüge erreichen. Doch er scheiterte vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es bestätigte im vergangenen Jahr die Regelungen zum Nachtflug ebenso wie in vorangegangenen Verfahren. Auch mit einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht sowie beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hatten frühere Kläger keinen Erfolg.

Nach Angaben des Flughafenverbandes Berlin rangiert Halle-Leipzig mit seinem Frachtaufkommen auf Rang zwei in Deutschland - nach Frankfurt/Main und vor Köln. 2016 wurde in Schkeuditz gut eine Million Tonnen Luftfracht umgeschlagen, 6,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Auch bei den Passagieren will Leipzig-Halle wieder zulegen. Erst in diesem Monat nahm eine neue Verbindung nach Moskau den Betrieb auf. Nachdem der Airport im vergangenen Jahr unter anderem wegen der Sicherheitslage in der Türkei und in Nordafrika und wegen Pilotenstreiks Einbußen hinnehmen musste, verlief der Start in das Jahr 2017 bessr. 111 000 Fluggäste starteten und landeten im Januar. Das ist nach Angaben des Flughafens ein Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

