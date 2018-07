Schkeuditz

Über 40 Stück davon hatte Matthias Schacher spendiert. Seine zwei Kinder gingen einst selbst in die Einrichtung, seitdem unterstützt der Dehner-Mitarbeiter die Kita bei solchen Naturprojekten. Der Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) befindet sich mitten im Grünen. Damit es auch den kleinen Kindern leichter fällt, unter den Bäumen die Vögel, Bienen oder Schmetterlinge zu beobachten, kommen nun die vielen, von den Kindern farblich gestalteten Vogelhäuschen sowie ein Insektenhotel zum Einsatz.

Die Erzieherinnen Sina Kränkel und Nadine Rast erklärten den Kindern, wie und wo man so ein Vogelhäuschen am Besten anbringt oder wann die Vögel brüten. Matthias Schacher beantwortet mit viel Fachwissen die vielen Fragen der Kinder. „Doch die Kinder wissen auch schon sehr viel über die Natur und die Vogelwelt“, staunte er.

Kita-Leiterin Marion Kränkel will für die Häuschen nun Plätze an der Terrasse, am Zaun oder an den Bäumen finden, wo die Kinder die Vogel-und Insektenwelt zu allen Jahreszeiten beobachten können.

Von mey