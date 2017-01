Dölzig. In der nächsten Woche wird Dölzigs neuer Kantor Steffen Braune als Chorleiter die 15 Sängerinnen und Sänger der Kirchgemeinde begrüßen. Zu seiner ersten offiziellen Chorprobe im Pfarrhaus im Schöppenwinkel 2 können am Donnerstag ab 20 Uhr aber auch gern neue Interessenten hinzustoßen, um den Chor und dessen neuen Leiter kennenzulernen.

„Die Hauptsache ist doch die Freude am Singen, allerdings muss am Ende auch etwas dabei rauskommen“, sagte der 54-Jährige, der sich auf die neue Aufgabe freue. Wichtig sei ihm, „dass in jeder Probe auch mal gelacht wird“. Es ist sein vierter Chor, den er leiten wird. Aktuell ist Braune neben dem Dölziger Ensemble noch für einen Frauen-Kirchenchor in seiner Heimatregion im Kyffhäuserkreis verantwortlich. Dort weilt er an drei Tagen in der Woche, auch, um seiner Arbeit als Angestellter in einer kleinen Druckerei nachzugehen. Sein Hauptwohnsitz ist allerdings seit sieben Jahren Böhlitz-Ehrenberg, wo es ihn der Liebe wegen hinzog.

Der gelernte Schriftsetzer und Mediengestalter hatte nach einer nebenberuflichen Kirchenmusikausbildung den C-Abschluss für Orgel und Chor erlangt. Gemeinsam mit Kantorin Ruth Ander-Donath teilte er sich bereits in der Vergangenheit in die Orgelarbeit an den verschiedenen Instrumenten der Kirchgemeinde Rückmarsdorf-Dölzig rein. Von daher kennen ihn auch schon die Chormitglieder, die der neue Kantor zuletzt bei der Weihnachtsfeier gehört hatte. An dem Tag fand dann auch die „Notenschlüssel-Übergabe“ statt. Der 81-jährige Dieter Koglin, der den Chor die letzten 15 Jahre geleitet hatte und hier auch als Gemeindepädagoge arbeitete, gab sein Amt nach dem Adventskonzert ab.

Pfarrerin Ines Schmidt ist froh über den fließenden Übergang: „Wenn es erst mal eine größere Pause gibt, dann bricht der Chor auseinander, gehen die Mitglieder woanders hin. Dann fängt der nächste Chorleiter wieder bei Null an. Deshalb habe ich mir Steffen Braune gleich gegriffen.“ Braune nickt lächelnd, er komme gern. Er will nun behutsam den Chor für seine Ideen begeistern, ohne nun aber alles auf den Kopf zu stellen.

Vor der Chorprobe am Donnerstag steht allerdings bereits am Montag für Braune ein Treffen in anderer Mission auf dem Programm. Eingeladen sind nicht nur Gemeinde- und Chormitglieder, sondern alle, die Spaß an der Musik und an der Aufführung eines Luther-Musicals haben. Unter Leitung von Ander-Donath soll es gemeinsam mit dem Kirchenchor und dem Chor der Paul-Wäge-Grundschule Dölzig einstudiert werden. „Dazu werden noch viele Sängerinnen und Sänger, Sprecher und Sprecherinnen sowie Helfer beim Bauen von Kulissen und Schneidern von Kostümen gesucht“, sagte Pfarrerin Ines Schmidt. Treffpunkt ist um 19 Uhr das Pfarrhaus in Dölzig.

Von Olaf Barth