Schkeuditz

Per Sondergenehmigung wurden für das Fest aus den Kindergärten der Großen Kreisstadt Mädchen und Jungen mit Fahrzeugen der Feuerwehr abgeholt. Dies allein war schon ein großes Erlebnis für die Kinder aus Schkeuditz und Dölzig. Später konnten sie dann die ganze Technik von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst bestaunen und zum Teil auch ausprobieren. Viel Spaß hatten sie auch bei Wasserspielen mit der Spritze. Die Jugendfeuerwehr demonstrierte bei einer Schauübung ihr Können.

Eine besondere Überraschung gab es für die Stadtwehr. Kai-Uwe Blechschmidt und Matthias Friedrichs vom Lionsclub Leipzig 2000 übergaben den Kameraden 100 Teddybären, die sie bei Notfällen auf den Straßen an Kinder verteilen können. „Die Bitte der Feuerwehr war für uns selbstverständlich“, so Blechschmidt. „Ich wohne hier in Schkeuditz und weiß, wie oft sie im Jahr ausrücken müssen. Unser Motto ist ja auch ,Du kommst nicht weit, bis du beginnst, etwas für andere zu tun’, und da steht die Feuerwehr mit an erster Stelle bei unserer Unterstützung.“

Auch der Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) lobte die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrleute, die allein in diesem Jahr schon 98 Mal im Einsatz waren.

Von Michael Strohmeyer