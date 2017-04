Schkeuditz. Der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Schkeuditz veranstaltet seit Jahren für die Senioren der Stadt ein Frühlingsfest. So auch am vergangenen Sonnabend im DRK-Hort „Haus der Elemente“. Fahrdienste und junge DRK-Helfer hatten dafür gesorgt, dass auch die Interessenten aus den Pflegeheimen sowie die Rollstuhlfahrer sicher und pünktlich zu der Veranstaltung erscheinen konnten.

„Für dieses große ehrenamtliche Engagement kann ich mich im Namen der Stadt nur bedanken“, sagte Oberbürgermeister Jörg Enke (Freie Wähler) in seiner kurzen Ansprache. Danach stellte er sich den Fragen der Senioren und gab einen kurzen Ausblick auf unter anderem auf bevorstehende Baumaßnahmen. Kritik gab es seitens der Senioren an der neuen Sperrmüll-Regelung. Hier wurde ja bekanntlich die umstrittenen Straßensammlung durch das Prinzip der Sammelplätze abgelöst. Enke sah ein, dass dies für ältere Menschen durchaus die etwas beschwerlichere Variante ist. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass jetzt mehr Ordnung in der Stadt herrsche und fremde Müllsammler nicht mehr die Haufen durchwühlen können.

Einiges zu sagen hatte an dem Tag ebenfalls DJ Andreas Guhde. Doch bei ihm ging es „nur“ um Unterhaltung. In bewährter Weise sorgte er mit seiner Musik für die passende Stimmung und lud die Besucher zum Mitsingen und Mittanzen ein. Er begleitete die Lieder, die die Kinder aus der „Villa Kunterbunt“ unter Leitung von Kita-Chefin Angelika Geipel für ihr kleines Kulturprogramm ausgesucht hatten. Einen mit viel Beifall bedachten Auftritt hatte auch der Chor der betreuten Bewohner des „Hauses Auenblick“ mit Chorleiterin Sandra Drechsler.

Von Michael Strohmeyer