Bereits zum 12. Mal beteiligen sich junge Schkeuditzer im Rahmen der Aktion „Youth together“ an der gemeinsamen Jugendfreizeit mit Jugendlichen anderer Länder. In diesem Jahr findet das Treffen von 54 Jugendlichen aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Slowenien, Italien, Österreich, Moldawien und Tschechien in der Schkeuditzer Partnerstadt Villefranche statt.