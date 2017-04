Glesien. Die Kinder der Kunterbunten Villa in Glesien wurden am Donnerstag mit einem neuen Spielgerät überrascht. Mit viel Spaß präsentierten zwei Erzieherinnen im Hühner-Kostüm das verhüllte, übergroße Osterei. Die Kinder selbst durften dann die Abdeckung entfernen und die Überraschung freilegen, wonach die beiden „Hühner“ sofort auf das Dach des Kletterhäuschens „flogen“.

Dank großzügiger Spenden konnte der Elternbeirat der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt jenes Kletterhaus besorgen. In der Nacht zuvor hatte es Elternbeiratsvorsitzender Ronny Brömme aus Kassel abholen lassen. „So haben wir auch den Transport gespart“, freute sich Kita-Leiterin Marion Kränkel. Nur kurz habe der Elternbeirat seit März gesammelt und die etwa 3000 Euro für das neue Spielgerät zusammen gehabt. „Das Engagement der Eltern und der Firmen hier ist nur zu loben“, betonte sie.

Den endgültigen Standplatz hat das Kletterhaus indes noch nicht. „Das Haus muss verankert werden und dann kommen noch Bodenplatten aus einem weichen Material an den Aufstellort“, sagte die Kita-Leiterin. Zuvor hatte es am Bestimmungsort einen Natur-Lehrpfad gegeben, der mit den Jahren marode geworden war. „Ich hoffe, dass das Kletterhaus, das ja aus Aluminium ist, lange halten wird“, sagte Kränkel. Bezüglich der vielen Spenden überlegten die Elternbeiräte Nadine und Ralf Tischler sowie Christian Födich am Donnerstag laut, einen Förderverein ins Leben zu rufen. „Spendenquitttungen können wir leider nicht ausstellen“, nannte Nadine Tischler eine Begründung. Ein weiteres Projekt zur Verschönerung der Kita erwähnte deren Leiterin: „Wir sind auf der Suche nach Sprayern, die uns die Wand zum Nachbargrundstück verschönern.“ Vor 15 Jahren war diese zuletzt bemalt worden.

Von rohe