Kirmes lockt Hunderte nach Radefeld

Radefeld. Wie in jedem Jahr strömten am Sonntag wieder ganze Familienverbände aus Radefeld und Umgebung zur Sport- und Festhalle des Dorfes, um sich dort bei der Kirmes zu amüsieren. Während drinnen die Bläser der Delitzscher Musikanten vor ihrer großen Fanschar zum Frühschoppen aufspielten, machten sich draußen die kleinen Piloten für das 13. Seifenkistenrennen im Ort fertig. „Diesmal haben wir leider nur zwei Fahrzeuge am Start. Mindestens fünf waren gemeldet, aber das Wetter hat wohl einige vom Kommen abgehalten“, sagte Hans-Joachim Honal bedauernd. Der 66-Jährige kommentierte mit dem Megafon das Geschehen an der rund 100 Meter langen Rennstrecke. Fünf Kinder stiegen abwechselnd in die Kisten, die von den Papas kräftig angeschoben wurden. Danach mussten die Jungs nur noch sicher lenkend in das Ziel rollen. Am schnellsten gelang das Niklas Braunsdorf mit 41,3 Sekunden vor Lukas Braun (44 Sekunden), beide waren im „Blauen Boliden“ unterwegs. Die Piloten im beeindruckenden „Silberpfeil“ waren aber nur wenige Sekunden langsamer. „Ein schönes Fest, wir sind mit der Resonanz zufrieden“, sagte Ortsvorsteherin Birgit Gründling. Der Ortschaftsrat hatte zusammen mit dem Radefelder SV die Kirmes organisiert. Zum Programm gehörte auch ein Auftritt der Radefelder „Faschings-Tanzmäuse“. Bei der Prämierung der größten Kürbisse war der siebenjährige Niklas Braunsdorf als Drittplatzierter erneut auf dem Treppchen. Gewonnen hat sein Opa Lothar vor Anja Seiffert.

Von Olaf Barth