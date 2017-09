Konzerte, Ausstellung und Herbstmarkt warten auf Besucher

Schkeuditz. Zum Denkmaltag am Sonntag wartet Schkeuditz mit einigen Veranstaltungen auf. Vielmehr sind es Schkeuditzer Vereine und Einrichtungen, als die Kommune selbst, die am Sonntag Besucher und Gäste laden. So ist das Stadtmuseum in der Mühlstraße 50 am Sonntag wie in den Vorjahren geschlossen.

Offen ist allerdings die Altscherbitzer Kirche. Dort sind Besucher zwischen 10 und 13 Uhr zum Gottesdienst und zu einer Ausstellungseröffnung eingeladen. Themen der Martin-Luther-Ausstellung sind unter anderem die Geschichte der Frauen in der Reformationszeit, Luthers Mitreformatoren sowie die weltweite Ausbreitung des Protestantismus. Die Ausstellung der Poster, die die Auswirkungen der Reformation bis in die heutige Zeit beleuchten, ist nach der Eröffnung am Sonntag auch noch die beiden kommenden Mittwoche, jeweils von 17.30 bis 19 Uhr, oder nach telefonischer Absprache unter 034204 874651 zu besichtigen.

An gleicher Stelle, in der Kirche des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz, beginnt um 16 Uhr das Konzert des Sächsischen Kammerchors Leipzig. Der Leipziger Konzertchor, dessen Schirmherr Peter Schreier ist, betrachtet die besondere Pflege geistlicher Musik als eine Hauptaufgabe, heißt es in einer Mitteilung. Die künstlerische Leitung des Konzertes übernimmt Dirigent Fabian Enders. Der Eintritt ist frei.

Im Ortsteil Glesien lädt der Verein „Lebendiges Glesien“ auf den Pfarrhof gegenüber der Kirche ein. Wie Orts- und Vereinschefin Ute Mähnert mitteilte, werde es dort unter anderem Informationen zum richtigen Füttern der Wintervögel geben. „Wer Interesse hat, kann natürlich geschichtliches zur Kirche oder zur alten Schule erfahren“, sagte Mähnert. Letzteres Gebäude, das sich direkt neben dem Pfarrhof befindet, will der Verein erhalten und sanieren (die LVZ berichtete). In Begleitung könne die alte Schule auch innen besichtigt werden. Als eine erste Sammelaktion für das historische Schulgebäude können der Kuchenbasar, ein kleiner Herbstmarkt und eine Pflanzenbörse bezeichnet werden. Die Einnahmen kommen dem Vorhaben des aktuell 15 Mitglieder zählenden Vereins zugute. „Die Kirche ist natürlich auch geöffnet“, ergänzte Mähnert.

Auch im Süden von Schkeuditz, im Ortsteil Kleinliebenau, sind am Denkmal-Sonntag Gäste willkommen. Die erwartet in der sanierten Rittergutskirche ab 16 Uhr ein einmaliges Klangerlebnis mit Keyboard, Saxophon, Schlagzeug und ein paar ungewöhnlichen Instrumenten: Klangprojekt Leipzig improvisiert seit 20 Jahren in Kirchenräumen. Seit 2005 sind die drei Musiker Thomas Kempe (Saxophon, Didgeridoo, Trompete, Flöte, Percussion), Andreas Schemmel (Schlagzeug, Didgeridoo, Percussion) und Thomas Feist (Keyboards, Synthesizer) auch regelmäßig in Kleinliebenau zu hören – immer sind es einmalige, weil improvisierte Klangerlebnisse. Ungewöhnlich wird es durch die Instrumente: Trompete, Plastiktüte, Schlitztrommel, Elefantenglocke, Flöte oder Grabvasen-Didgeridoo. Der Kultur- und Pilgerverein, der zum Konzert einlädt und keinen Eintritt verlangt, bittet jedoch um eine Spende für Musiker und Kirche.

Von Roland Heinrich