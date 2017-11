Kritik nach Party in Nova Eventis – Veranstalter räumt Fehler ein

Leipzig. Im Einkaufspark Nova Eventis vor den Toren Leipzigs wurde am Samstagabend zur Mega-Party „Nova feiert“ geladen. Tausende Menschen folgten dem Aufruf, noch in der Nacht vermeldeten die Veranstalter ausverkauft. Seit Sonntagmorgen mehrt sich in den sozialen Netzwerken allerdings Kritik an Konzept und Umsetzung. Die Party sei zu überfüllt, schlecht abgesichert und auch schlecht vorbereitet gewesen, heißt es unter anderem.

In einer ersten Stellungnahme räumten die Veranstalter am Sonntag zumindest Fehler ein. „Wir bedanken uns bei euch für diese tolle Party in einer außergewöhnlichen Location. […] Wir müssen uns aber gleichzeitig auch bei unseren Gästen entschuldigen! Leider liefen einige Dinge auf dem Event nicht so, wie wir uns das gewünscht haben bzw. wie es geplant war“, so der Wortlauf eines Postings, das am Sonntagmorgen auf Facebook veröffentlich wurde. Man habe nicht mit einem solchen Andrang gerechnet und vorher auch keine Erfahrungen mit einer Party im Nova Eventis sammeln können. Die geäußerte Kritik der Gäste soll aber bei künftigen Veranstaltungen berücksichtigt werden.

Eine Anfrage von LVZ.de an die Veranstalter von „Nova feiert“ blieb am Sonntag bisher unbeantwortet. Berichte von Internetusern über angebliche Verletzte konnte die Polizei nicht bestätigen. Wie eine Sprecherin des zuständigen Reviers Saalkreis erklärte, seien ihre Kollegen mehrfach vor Ort gewesen, hätten aber keine Vorfälle registriert.

Die Veranstaltung „Nova feiert“ am Samstagabend war im Vorfeld als „größtes Indoor Event Mitteldeutschlands“ angekündigt worden. Auf zehn Floors sollten mehr als 40 DJs und andere Künstler auftreten, darunter Oliver Pocher, Disco Dice, Stereoact und Melanie Müller.

mpu