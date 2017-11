Kulturtage übertreffen Erwartungen

Schkeuditz. Der Verein „Kulturkreis Schkeuditz“ zieht für die morgen zu Ende gehenden 21. Schkeuditzer Kulturtage ein überaus positives Fazit. „Die Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Wir waren uns sicher, dass wir mit allen beteiligten Partnern ein ganz tolles Programm angeboten haben. Etwas skeptisch waren wir nur, wie zum Beispiel gerade die Bustour zu den Kirchen in den nördlichen Schkeuditzer Ortsteilen angenommen wird. Aber auch da war die Resonanz sehr gut“, freute sich Kulturkreis-Chefin Angelika Diedrich bei einem Gespräch mit der LVZ. Beim jüngsten Treffen des Kulturkreis-Vorstandes kamen bei der Auswertung neben der Freude über die gute Besucherresonanz bei den hochwertigen Veranstaltungen auch zwei Punkte zur Sprache, die im nächsten Jahr besser gemacht werden sollen. So wurde bedauernd festgestellt, dass beim diesjährigen Tanzfest keine Kinder und Jugendlichen anwesend waren. Als Grund machten die Organisatoren die Ferien aus. Der Termin war nicht beachtet worden, was im nächsten Jahr besser klappen soll.

Kirchenfahrt war einer der Höhepunkte

Auch für die ansonsten sehr gelungene und spannende Bildungsfahrt zu vier Kirchen der nördlichen Ortsteile gab es eine selbstkritische Anmerkung seitens der Organisatoren: „Das Programm war zu umfangreich, sodass der Zeitplan nicht einzuhalten war.“ Dadurch sei die Führung in der Radefelder Kirche entfallen, da man dort erst kurz vor Beginn des Chorkonzertes eintraf. Dieses allerdings sei wiederum ein besonderer künstlerischer Genuss für die Zuhörer gewesen. „Im nächsten Jahr werden wir wieder eine solche Tour anbieten, sie war einer der Höhepunkte. Dann wollen wir die Kirchen in Altscherbitz, Papitz, Lützschena, Dölzig und Kleinliebenau ansteuern. Wir müssen noch schauen, wie wir das koordinieren“, sagte Diedrich.

Jeder kann sich mit Ideen einbringen

Für die 63-Jährige und ihre Mitstreiter hat mit der Auswertung der zurückliegenden Kulturtage auch gleich die Planung für die kommenden begonnen. Bewährt habe sich die Absicht, Programmpunkte für alle Generationen anzubieten und auch mal Experimentelles wie zur Eröffnung am 30. September in der Art Kapella zu wagen. Auch die „Vor-Eröffnung“ am Abend zuvor in der Villa Musenkuss mit dem gemeinsamen multikulturellen Essen der von Migranten angerichteten Speisen war als neuer Programmpunkt auf viel Zuspruch gestoßen.

„Wir sammeln jetzt natürlich weitere Ideen für nächstes Jahr. Da kann sich jeder einbringen. Wir laden an Kultur interessierte Bürger auch zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung am 12. Dezember ab 18 Uhr ins Kulturhaus Sonne ein. Ebenso freuen wir uns, wenn auch jene Veranstalter und Künstler kommen, die noch nicht dem Kulturkreis angehören“, so Diedrich.

Von Olaf Barth