Landrat kommt nach Schkeuditz – Rathaus weiß von nichts

Schkeuditz. Gleich zwei Mal kurz hintereinander wird Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) Anfang nächster Woche nach Schkeuditz kommen. Das geht aus dessen Terminliste für die kommende Woche hervor, welche die Presseabteilung des Landratsamtes jetzt verschickte. Grund für Emanuels ersten Besuch am Montag ist die Verabschiedung von Oberbürgermeister Jörg Enke (Freie Wähler) nach 14 Jahren im Amt.

Enke hatte bei der Oberbürgermeisterwahl am 14. Mai eine überraschend deutliche Niederlage gegen Herausforderer Rayk Bergner (CDU) einstecken müssen. Schon am Wahlabend hatte er nach seiner Gratulation die Amtsübergabe für den 31. Juli als formellen Akt zwar angekündigt, eine Beteiligung der Presse aber abgelehnt. „Mehr habe ich dazu nicht zu sagen“, bemerkte er.

Auch nach einer Abschiedsrede von SPD-Fraktionschef Jens Kabisch im Juni hatte Enke ähnlich reagiert: Auf Nachfrage von CDU-Fraktionschef Wolfgang Händler, ob es eine Art Amtseinführung für den neuen Oberbürgermeister geben wird, reagierte Enke schmallippig: „Ich habe dem, was ich am Wahlabend im Ratssaal gesagt habe, nichts hinzuzufügen.“ Die Amtsübergabe wird am Montag, um 15 Uhr, stattfinden und sicher nicht nur ein paar Minuten dauern, meinte Enke. „Fraktionsvorsitzende werde ich aber nicht dazu bitten. Und die Presse schon gar nicht“, äußerte der 52-Jährige.

Zu einer offiziellen Verabschiedung Enkes war bis zum Bekanntwerden der Termine des Landrates aus dem Schkeuditzer Rathaus nichts verlautbart worden. Auf entsprechende Anfrage der LVZ verwies Stadtsprecher Helge Fischer an den Bürgermeister. Und auch der Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler), der wegen des Urlaubs von Enke momentan die Geschäfte führt, wusste nichts von einer Verabschiedungs-Veranstaltung für seinen Noch-Chef. „Den einzigen Termin, den ich im Kalender stehen habe, ist die Amtsübergabe um 15 Uhr“, sagte er. Eine Verabschiedung habe Enke auch nicht haben wollen.

Zumindest aber dem Noch-Stadtoberhaupt ist der Landratstermin bekannt. Wie es aus dem Landratsamt auf Nachfrage der LVZ hieß, ist dieser Termin mit Enke abgesprochen.

Da die offizielle Verabschiedung zeitlich nun aber vor der Amtsübergabe an den neuen Oberbürgermeister stattfinden wird, kommt der Landrat am Dienstag noch einmal nach Schkeuditz. Dann tritt der langjährige Mitarbeiter des Landratsamtes, Rayk Bergner, sein Amt offiziell an und wird vom ehemaligen Dienstherrn Emanuel in der neuen Position begrüßt werden.

