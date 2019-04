Schkeuditz

Keine Ruhe am Roßberg: Nachdem die LVZ über den Flughafen-Shuttle-Parkplatz berichtet hat, meldet sich nun auch das Landratsamt Nordsachsen zu Wort – und bestätigt die Nutzungsuntersagung. Zuvor hatte der Betreiber des Parkplatzes einen Bauantrag für 490 weitere Stellplätze gestellt.

Das Bild hat sich nicht verändert am Schkeuditzer Roßberg. Noch immer stehen weit mehr als die laut Landratsamt genehmigten 70 Fahrzeuge auf dem gewerblichen Privatparkplatz in Sichtweite zum Flughafen. Wie der Landkreis auf Nachfrage jetzt mitteilte, wurde der Bauantrag auf Errichtung eines gewerblichen PKW-Parkplatzes für 490 Fahrzeuge von der unteren Bauaufsichtsbehörde abgelehnt. „Zudem wurde die Nutzung der Grundstücke als Parkplatz untersagt“, so der zuständige Dezernent Eckhard Rexroth.

Gegen die Ablehnung und die Nutzungsuntersagung habe der Empfänger jeweils Widerspruch eingelegt (die LVZ berichtete). „Bauplanungsrechtlich befinden wir uns im Außenbereich nach Paragraf 35 Baugesetzbuch“, so Rexroth. Bebauung sei dort grundsätzlich nur zulässig, wenn es sich entweder um privilegierte oder begünstigte Bauvorhaben handelt, beziehungsweise keine öffentlichen Belange beeinträchtigt sind und die Erschließung gesichert ist.

Zwar gebe es für den Standort eine Baugenehmigung aus dem Jahr 2009. „Allerdings bezog sich diese auf 70 PKW-Stellplätze und hatte einen anderen Inhalt: Sie war für einen gewerblichen Parkplatz zur Verwahrung von abgeschleppten und sichergestellten Fahrzeugen erteilt worden und enthielt eine Nutzungsbeschränkung für einen Teil der Stellplätze im Nachtzeitraum“, erklärt der Dezernent. „Genutzt wird der Parkplatz nun als gewerblicher Shuttle-Parkplatz für den Flughafen.“ Auf der Fläche stünden nicht nur mehr als doppelt so viele Fahrzeuge wie ursprünglich genehmigt, die Nutzung sei auch erheblich intensiviert worden. „Schon aus diesen Gründen musste die Baugenehmigung versagt werden“, meint Rexroth.

Nach Informationen der LVZ hat der Bescheid des Landratsamtes zudem keine aufschiebende Wirkung. Das heißt: Der Betreiber des Parkplatzes müsste die Flächen beräumen – und dürfte erst wieder neue Fahrzeuge annehmen, wenn das Gericht zu seinen Gunsten entscheidet.

Das Landratsamt will das weder bestätigen noch dementieren und auch keine etwaigen Fristen nennen. „Zum Stand des laufenden Verfahrens können wir uns leider nicht äußern“, heißt es vom Dezernenten Rexroth. Ein sofortiges Räumen des Geländes ist ohnehin kaum möglich, schließlich sind die meisten Besitzer der Fahrzeuge wohl im Urlaub.

Aufs Tableau kam das Thema, weil im Stadtrat eine Ergänzungssatzung zur Nutzungserweiterung auf etwa 700 Fahrzeuge beantragt wurde. Die Schkeuditzer Räte erteilten dem eine klare Absage.

Schon damals hatte sich das Landratsamt ebenfalls ablehnend geäußert. „Eine Ergänzungssatzung ist für das Vorhaben nicht möglich, da die Flächen nicht alle im Außenbereich liegen und nicht durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind. Im Hinblick auf die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche sind die erforderlichen Zulässigkeitsmerkmale nicht aus der Umgebungsbebauung möglich“, hieß es in der Stellungnahme zum Antrag. Es sei nur ein qualifizierter Bebauungsplan möglich. Allerdings, so das Bauplanungsamt, sei auch ein solches Verfahren für das Vorhaben fraglich.

Von Linda Polenz