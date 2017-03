Leipzig. Auf der Autobahn 14 ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug geriet gegen 8.15 Uhr nahe der Abfahrt Radefeld in Brand, wie Polizeisprecher Alexander Bertram auf Anfrage von LVZ.de mitteilte. Der Lastwagen stehe in Richtung Dresden auf dem Standstreifen. Da das Fahrzeug einen Kompressor mit rund 200 Litern Diesel hat, breite sich das Feuer sehr schnell aus, so Bertram. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Zahlreiche Einsatzkräfte versuchten, die Flammen zu löschen. Zwischen Schkeuditz und Leipzig-Nord kam es deswegen zu Staus.

jhz