Leichtathleten erhalten überraschende Geldspende

Schkeuditz. Aus Mitteln der PS-Lotterie übergab Anke Cäsar unter dem Jubel und Applaus vieler Sportler, Eltern und Übungsleiter 2000 Euro an Vereinspräsident Thomas Lindner. Der Jubel in der Goethe-Sporthalle war entsprechend groß.

Trainingslager nun ohne Geldnot

„Damit haben wir nicht gerechnet, auch die Höhe der Summe überrascht uns sehr“, sagte Lindner, der spontan mit einer Umarmung der Bankerin dankte. Auch die Vorstandsmitglieder Oliver Gossel und Anja Maywald freuten sich riesig und wussten auch gleich, wofür das Geld verwendet werden soll. „Damit können wir unser anstehendes einwöchiges Trainingslager in Bühl und Blossin ohne Geldnot durchführen“, erklärte Maywald. Außerdem, ergänzte Gossel, könnten nun Neuanschaffungen einiger wichtiger Sportgeräte vorgezogen werden.

Über 100 Kinder und Jugendliche

Die Leichtathleten hatten sich voriges Jahr von der TSG Schkeuditz getrennt und einen eigenen Verein gegründet (die LVZ berichtete). Dass dabei ein Konto bei der Sparkasse eröffnet wurde, zahlte sich nun aus. „Die Leipziger Sparkasse unterstützt generell seit Jahren regionale Kultur- und Sportvereine“, ordnete Cäsar die Spende ein. Sie freue sich allerdings sehr darüber, dass die Spende in Schkeuditz nun den 150 LAC-Mitgliedern zugute kommt, darüber rund 100 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 19 Jahren.

Der LAC will sich auch künftig aktiv in das städtische Leben einbringen und bestätigte diese Woche seine Teilnahme am 1. Schkeuditzer Vereinstag am 19. August – natürlich mit Angeboten für sportliche Aktivitäten.

Von MICHAEL STROHMEYER