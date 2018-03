Lessing-Oberschüler empfangen Gäste aus der Ukraine

Schkeuditz. Es war kein Unterrichtstag wie jeder andere, als die Schülerinnen und Schüler der Lessing-Oberschule in Schkeuditz jetzt Besuch aus dem ukrainischen Kiew erhielten. Denn der Tag stand ganz im Zeichen der Gäste: Es wurde gemeinsam gekocht – natürlich gab es für den Besuch landestypische Kost –, die angereisten Schülerinnen zeigten Hochzeits- und Brauchtumstänze und auch Konzerte für Schüler und Lehrer waren zu hören. Mit der ukrainischen Delegation war nämlich auch ein Ensemble der Kiewer Musikschule, die sich vorwiegend auf den Unterricht von Tanz und an Instrumenten konzentriert, zugegen.

Den Besuch organisiert hatten die beiden Russischlehrerinnen Nataliya Bauch und Jana Radinski, die im letzten Jahr neu an der Lessing-Oberschule angefangen hatten. Beide gehören dem Ukraine-Kontakt-Verein in Leipzig an. Und da der Wunsch nach einer Partnerschaft mit einer Schule bei den Schülern, den Lehrern, bei Förderverein und Elternvertretern schon seit Jahren existiert, nahmen sie die Fäden in die Hand. Die ukrainische Deutsch-Lehrerin Alla Zichowitsch und ihre Kollegin Lada Mazur waren begeistert von der Gastfreundschaft. Schon im Mai wollen Lessing-Schülerinnen und Schüler zum Gegenbesuch starten.

Von mey