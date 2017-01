Schkeuditz. Noch jünger als das gerade begonnene Jahr 2017 – nämlich genau 16 Stunden und 40 Minuten – ist das erste Baby, das auf der Geburtenstation der Helios Klinik Schkeuditz das Licht des Kreißsaals erblickte. Denn das Mädchen kam am Neujahrstag um 16.40 Uhr auf die Welt. „Die kleine Mara wiegt 3790 Gramm und ist 54 Zentimeter groß“, informierte Sindy Lohse von der Schkeuditzer Klinik. Die Eltern Doreen Jäkel (29) und Felix Hönig (29) sind jedoch keine Schkeuditzer, sondern waren aus der Nachbarstadt Leipzig gekommen. „Sie konnten den Neujahrsmorgen noch mit einem entspannten Frühstück beginnen. Um 14 Uhr suchten sie dann die Helios Klinik auf“, berichtete Lohse. Nach nur etwa 90 Minuten war dann die zweite Tochter der beiden Leipziger auf der Welt. Der Geburtstermin sei eigentlich mit dem 31. Dezember festgelegt worden. Die Eltern waren also in Alarmbereitschaft. Der nun zweifache Vater habe sich gefreut, dass es von der Schwangerschaft bis zur Geburt wie im Bilderbuch verlaufen sei. Auch im Kreißsaal und auf Station sei alles sehr ruhig und strukturiert zugegangen. Die Mutter Doreen Jäkel habe vor allem die entspannte und gemütliche Atmosphäre auf dieser Geburtenstation angesprochen. Jetzt würden die beiden selbstständigen Einrichtungsexperten den Nachwuchs in aller Ruhe in ihren Alltag integrieren, denn auch das Geschäft müsse weiter bedient werden.

Die Geburtenstation der Schkeuditzer Helios Klinik kann mit insgesamt 711 Babys im vergangenen Jahr auf ihr drittbestes Ergebnis der letzten sechs Jahre zurückblicken und liegt in dem Zeitraum knapp über dem rechnerischen Durchschnitt von 709,33. Nur 2012 (750) und 2015 (773) lag die Geburtenzahl über der des vergangenen Jahres. Von den 711 Babys, die 2016 geboren wurden, waren 363 Mädchen und 348 Jungen.

Von Roland Heinrich