Markranstädter Züchter holt Pokal

Schkeuditz. Auf eine erfolgreiche Tier- schau blickt der Kaninchenzuchtverein Schkeuditz und Umgebung S 794 zurück. Zu seiner 37. Rassekaninchenschau im Kulturhaus Sonne waren jüngst 44 Aussteller mit fast 250 Tieren der unterschiedlichsten Rassen gekommen. Das begeisterte wiederum hunderte Besucher, die aus ganz Mitteldeutschland in die Flughafenstadt gereist waren.

Da es bei der Bewertung der Tiere auch um den Pokal des Oberbürgermeisters der Stadt Schkeuditz ging, ließ es sich das Stadtoberhaupt natürlich nicht nehmen, auch selbst das Gespräch mit den Züchtern zu suchen. „In meiner Kindheit hatte ich auch Tiere, das war eine schöne Zeit“, verriet Rayk Bergner bei einem Rundgang. Er finde das Wirken solcher Vereine sehr wichtig und sah sich darin mit dem großen Interesse der Besucher, darunter viele Kinder, bestätigt.

Die Jury, die die Kaninchen der Rassen Alaska, Rote Neuseeländer, Holländer, Russen, Rheinische Schecken oder Widder bewertete, achtete dabei auf den Farbschlag, den allgemeinen optischen Eindruck und viele andere Merkmale. Für die Bewertungsrichter war die Punktvergabe kein leichter Job. Denn auch unterschiedliche Größen der Rassen mussten bei der Unterscheidung und Bewertung der Tiere berücksichtigt werden. 24 Ausstellungstiere wurden schließlich mit dem Prädikat „vorzüglich“ bewertet, das heißt, sie erhielten zur Freude ihrer Züchter mindestens 97 der 100 zu vergebenden Punkte.

Am Ende gab es auch einen verdienten Gewinner des OBM-Pokals: Mit einer Gesamtpunktzahl von 386 glänzte der Markranstädter Gerd Schulze mit seinen Alaska-Rassekaninchen. Der 75-Jährige ist in der Szene gut bekannt. Seit 60 Jahren schon gehört er ihr als Züchter an, 50 Jahre davon ist er auch selbst als Preisrichter tätig. Dem steht seine Frau Monika aber nicht nach. Mit der von ihr gezüchteten Rasse Perlfeh erhielt sie 388 Punkte und vom Vereinsvorsitzenden Ralf Lorenz dafür den Landesverband-Ehrenpreis überreicht.

Da die Schkeuditzer Veranstaltung zugleich als Kreisschau sowie als Schau des Holländerclubs Sachsen, Sektion Leipzig und Umgebung ausgetragen wurde, war die Aufmerksamkeit der Züchter für diese Schau entsprechend groß. Der Schkeuditzer Verein um Organisator Herbert Stascheit und die Stadt hinterließen dabei einen guten Eindruck. „Von der großen Unterstützung der Stadt für diese Schau kann man schon begeistert sein. Und was die Züchter hier auf die Beine gestellt haben, verdient höchste Anerkennung“, lobte Sachsens Landesvorsitzender Jörg Peterseim. Der Kreisvorsitzende Lutz Tänzel pflichtete ihm bei und sagte: „Das Zusammenleben von Mensch und Tier ist ja auch ein kultureller Beitrag. Uns würde sehr freuen, wenn sich noch mehr Jugendliche für dieses Hobby begeistern könnten.“

Die Vereinsmeisterschaft holten sich in diesem Jahr die Gastgeber aus Schkeuditz vor den Kaninchenzuchtvereinen aus Taucha, Zwenkau und Dölzig.

Von Michael Strohmeyer