Schkeuditz. In gut zwei Wochen, am 7. Mai, laden die Modellbahner aus Schkeuditz in das historische Straßenbahndepot ein. Dort wird es zum 29. Modellbahntag der Interessengemeinschaft (IG) eine kleine Ausstellung und natürlich wieder eine Modellbahnbörse geben, auf der Modellbahner unterschiedlichstes Material in den gängigen Baugrößen anbieten werden. Wie IG-Chef Reinhard Sperling mitteilte, wird es also viel Gelegenheit geben, sich Modellbahnen anzusehen, zu fachsimpeln und dieses oder jenes noch fehlende Teil für die eigene Anlage oder Sammlung zu kaufen.

Eine Ausstellung ganz anderer Größe besuchten die Schkeuditzer jüngst im baden-württembergischen Sinsheim. Sechs Modellbahnfreunde bewegten sich mit dem Lkw und ihrer darin befindlichen Anlage „Schmiedestein“ in den gut 450 Kilometer entfernten Ort, um an der Internationalen Messe für Modelleisenbahnen, Specials und Zubehör – an der „Faszination Modellbahn“ – teilzunehmen.

Die Schkeuditzer hatten sich vor gut einem Jahr in Sinsheim beworben und Anfang des Jahres die Zusage zur Teilnahme erhalten. „Da mitzumachen ist schon eine Art Auszeichnung“, sagte IG-Mitglied Roland Metke. Und so präsentierten die Schkeuditzer eine der insgesamt 15 großen Schauanlagen auf der Sinsheimer Messe.

Nach Aussage des Veranstalters hatte die Messe über 16 000 Besucher. „Und wohl die meisten von ihnen haben sich die Schkeuditzer Anlage angesehen“, sagte IG-Chef Sperling. Besonders die vielen meisterhaft gestalteten Szenen und die selbstgebauten Gebäude des Modellbahnfreundes Peter Schilde hätten bestochen.. „Die Anlage war jedenfalls meist dicht umlagert. Viele Familien waren mehrmals an der Schkeuditzer Anlage“, sagte Metke.

Zum Modellbahntag am 7. Mai wird nun die „Sinsheimer“-Anlage nicht zu sehen sein. „Die zeigen wir voraussichtlich wieder beim Großbahntreffen im Juni in Schkeuditz“, sagte der IG-Chef. Dafür gibt es für die eigene Anlage das ein oder andere zu erwerben. Auch wer selbst altes Modellbahnmaterial besitzt, das er gern verkaufen möchte, könne von den Schkeuditzer Modellbahnern einen Verkaufstisch zur Verfügung gestellt bekommen. Interessenten können sich bei Reinhard Sperling unter Telefon 034204 35939 oder per E-Mail melden unter der Adresse info@ig-modellbahn-schkeuditz.de.

Von 9 bis 14 Uhr ist das Straßenbahndepot geöffnet. Die Spielecke für die kleineren zukünftigen Modellbahner und der Tisch zum Basteln für den kreativen Nachwuchs sind auch wieder dabei. Ein Imbissstand sorgt für die Verköstigung der Besucher.



Von Roland Heinrich