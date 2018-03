Modellbahner trauern um ihren Vorsitzenden

Schkeuditz. „Rainers Tod reißt ein tiefes Loch in unsere Vereinsarbeit. Er wird uns sehr fehlen. Wir werden alles geben, um auch ohne sein außerordentliches Engagement die geplanten Veranstaltungen durchzuziehen und so sein Vermächtnis erfüllen. Wir werden ihm dabei würdig gedenken“, sagte gestern Bernd Nitschak von der IG. Gemeinsam mit der Familie hatten IG-Mitglieder am Montag an der Trauerfeier teilgenommen. Bis zur nächsten Vorstandswahl übernimmt der Stellvertreter Reinhard Sperling den Vorsitz im Verein. Rainer Schaefer wäre am Dienstag 51 Jahre alt geworden. Der gelernte Werkzeugmacher und leidenschaftliche Modellbauer war Mitbegründer und Ehrenvorsitzender der IG Modellbahn vor gut zehn Jahren und hatte für zahlreiche Veranstaltungen, die Schkeuditz sogar international bekannt machten, den Hut auf. So kommen zum jährlichen Großbahntreffen auch Hobby-Eisenbahner aus Österreich, der Schweiz und Großbritannien. Auch die Modellbahnbörsen, Winterfeste und Jubiläumsveranstaltungen liefen unter seiner Regie. „Er hat es darüber hinaus geschafft, hier in Schkeuditz die Interessenten an Modelleisenbahnen, Straßenbahnen sowie Garten- und Großbahnen mit Erfolg zusammenzubringen. Ihm ist es auch zu verdanken, dass das alte Straßenbahn-Depot vor dem weiteren Verfall bewahrt und für uns nutzbar gemacht werden konnte“, würdigt Nitschak von der Straßenbahn-Fraktion die Verdienste Schaefers. Die wurden ebenso seitens der Stadt Schkeuditz honoriert: Schaefer erhielt 2006 die Bürgermedaille überreicht. So wird das „4. Große Winterfest der Modellbahn“ am 23. und 24. Januar sicher auch im Zeichen des Gedenkens an Rainer Schaefer stehen. Auch darüber werden heute die IG-Mitglieder reden. Denn seit diesem Jahr treffen sie sich nicht mehr mittwochs, sondern jeden Donnerstag ab 19 Uhr im Vereinshaus am Rathausplatz 11, im 3. Stock des ehemaligen Wohnhauses am Straßenbahndepot. Gäste sind den Modellbahnern jederzeit willkommen.

Olaf Barth