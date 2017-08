Motoradfahrer stößt beim Überholen mit Taxi zusammen

Schkeuditz. Am Sonnabendmittag ereignete sich gegen 11.30 Uhr ein folgenschwerer Unfall in der Mühlstraße in Schkeuditz, in Höhe des Stadtmuseums. Ein 54-jähriger Motorradfahrer stieß mit seiner BMW mit einem Taxi vom Typ Mercedes zusammen. Die Taxifahrerin fuhr in Richtung Ortsausgang Schkeuditz und wollte laut Aussagen von Zeugen ohne zu blinken ihr Fahrzeug wenden. Wegen des Nichtanzeigen des Fahrtrichtungswechsels fuhr der BMW-Fahrer beim Überholvorgang seitlich auf das Taxi auf. Trotz Ausweichmanöver des Motorradfahrers konnte dieser seine Maschine nicht mehr zum Stillstand bringen und kollidierte mit dem Taxi und einem Renault, der auf der entgegengesetzte Straßenseite parkte. Der Motorradfahrer zog sich dabei Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Die Taxifahrerin musste auch ärztlich behandelt werden und kam in ein Krankenhaus.

Die Mühlstraße beziehungsweise die innerörtliche Bundesstraße 186 war wegen der Unfallaufnahme durch den Unfalldienst beidseitig längere Zeit voll gesperrt. Die Schkeuditzer Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden und die Batterien an den Fahrzeugen abklemmen.



Von mey