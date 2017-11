Nach Lkw-Brand: Schwerer Unfall im Stau auf der A9 bei Leipzig

Leipzig. Nach einem Lkw-Brand auf der Autobahn 9 bei Großkugel ist es im Rückstau zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Ein Transporter krachte gegen 8.30 Uhr in Höhe Schkeuditz in das Heck eines Sattelschleppers. Der Fahrer des Pritschenwagens wurde eingeklemmt und musste schwer verletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn in Richtung München wurde zeitweise voll gesperrt.

Zuvor war gegen 5.30 Uhr auf der A9 zwischen Großkugel und Leipzig-West ein mit 26 Tonnen Hundefutter beladener Lkw in Flammen aufgegangen. Der Anhänger des rumänischen Sattelzugs geriet laut Polizei wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt. Er konnte den Anhänger auf dem Standstreifen abkuppeln und die Zugmaschine einige Meter weiter abstellen.

Der Anhänger brannte nahezu vollständig aus, zahlreiche Futterdosen fielen auf die A9. Die Autobahn in Richtung München war wegen des Feuerwehreinsatzes und der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Erst nach etwa drei Stunden waren die Flammen laut Polizei gelöscht.

Von nöß