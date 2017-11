Neue Nistkästen für Wehlitzer Grundschule

Schkeuditz. In der Thomas-Müntzer-Grundschule in Wehlitz werden demnächst wohl neue Tiere Einzug halten. Nicht im angrenzenden Schulzoo selbst, sondern in jetzt dort angebrachten Nistkästen. In einem gemeinsamen Umweltprojekt mit dem Flughafen Leipzig/Halle waren die Nistkästen im Werkunterricht der vierten Klassen zusammengebaut und vorige Woche angeschraubt worden.

Zwei Mitarbeiter der Flughafentischlerei waren vor Ort, um bei der Montage der Kästen mitzuhelfen. Der Tischler Kevin Braunschweig war bei den 42 Mädchen und Jungen schon bekannt: Er hatte beim Zusammenbau der vorgefertigten Einzelteile im Werkunterricht mitgeholfen und den Kindern so manchen fachmännischen Ratschlag gegeben. 13 Fledermauskästen, ein Turmfalkenkasten, sieben Kästen für Nischen- beziehungsweise Halbhöhlenbrüter sowie ein Insektenhotel wurden von den Kindern montiert. Die Häuschen warten nun auf erste Bewohner.



Von mey