Leipzig

Bei der Suche nach der Leipziger Tramperin Sophia L. gibt es möglicherweise eine neue Spur. In den sozialen Netzwerken haben Freunde und Bekannte am Montagabend verbreitet, dass die 28-Jährige den mutmaßlich zur Mitfahrt in Richtung Nürnberg genutzten Lkw wieder verlassen hat. „Sie wurde angeblich gegen 22 Uhr an der Ausfahrt 49 Lauf / Hersbrück rausgelassen“, heißt es in mehrsprachigen Flyern, die im Netz gepostet werden.

Die Autobahnabfahrt von der A9 ist etwa 60 Kilometer Sophias Heimatort Amberg entfernt. Ein offizielle Bestätigung für die neuen Erkenntnisse gibt es bisher allerdings nicht. „Wir haben diese Informationen auch zur Kenntnis genommen und prüfen diese – so wie alle anderen Hinweise, die zum Fall im Netz gepostet werden“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt am Dienstag gegenüber LVZ.de.

Sophia L., die in der Messestadt studiert, wird seit Donnerstagabend vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wollte die 28-Jährige an diesem Abend in ihre Heimat trampen, bestieg dafür gegen 18.20 Uhr an einem Autohof in Schkeuditz-West einen Lkw. Danach hatten Freunde und Familien keinen Kontakt mehr zur jungen Frau. Während Polizei Leipzig und Bundeskriminalamt deutschlandweit nach dem Unbekannten und seinem Lkw fahnden, hat auch Sophias privates Umfeld eine groß angelegte Suche gestartet. Im Internet werden Fotos und Suchanzeigen von Sophia L. verbreitet, eine Info-Webseite ist angelegt, in User-Gruppen sammeln Freunde und Bekannte Hinweise.

Die vermisste Sophia ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur, trug zuletzt kurze Hosen, ein blaues, schulterfreies Oberteil und weinrote Turnschuhe, sowie eine auffällige Frisur mit kurzem Pony und seitlich abrasierten Haaren. Wer Informationen zum Verbleib von Sophia L. machen kann, sollte sich bei der Kripo Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 melden.

Von Matthias Puppe