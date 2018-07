Faszination Wasser: Teiche, Flüsse, Meere spiegeln derzeit in der Galerie art Kapella die Vielfalt der Handschriften von 30 Künstlern wider, die Gewässer als Stimmungsträger und Lebensraum ausloten. Das geschieht in ausgelassener und lebenspraller Reflexion, in düsterem Menetekel, fantastischer Vision, in atmosphärischem Naturerleben oder im Spiel mit architektonischen Kubaturen und ihrem Widerschein.