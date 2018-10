Schkeuditz

Pünktlich vor dem Tag der Deutschen Einheit konnte mit dem sanierten Spielplatz den Radefeldern Familien ein Geschenk gemacht werden. Die feierliche Übergabe wurde von Oberbürgermeister Rayk Bergner, Bürgermeister Lothar Dornbusch und Ortsvorsteherin Birgit Gründling vorgenommen. Rund 20 000 Euro waren in die neuen Spielgeräte investiert worden. Das war auch dringend notwendig, denn die alten Geräte hielten nicht mehr den Anforderungen des Tüv stand.

Seilbahn ist der Renner

„Gemeinsam mit den Anwohnern wurde im Vorfeld beraten, wie der Spielplatz in Zukunft aussehen soll, welche Spielgeräte sich die Kinder wünschen und wo die Bänke zum Verweilen aufgestellt werden sollten. Aus diesen öffentlichen Gesprächen wurden viele Wünsche und Vorschläge berücksichtigt und umgesetzt“, sagte Gründling. So freuen sich jetzt die Kinder über eine neue, 27 Meter lange Seilbahn, an der sich gleich die erste Schlange bildete. Aber auch die Kletterkombination, Federwippe, Spielhaus, Rutsche und Schaukeln stehen in der Beliebtheitsskala bei den Kindern weit oben und werden gern genutzt.

Es gibt 14 Spielplätze

„Die Kinder sind uns diese Investition wert, sie sind schließlich unsere Zukunft“, sagte Bergner, der mittendrin im Gewühl war und an den Schaukeln das eine oder andere Kind auch mal mit anstupste. In jedem Jahr würden im Haushalt Mittel bereit gestellt, um die insgesamt 14 Spielplätze in Schkeuditz und den Ortsteilen der Reihe nach modernisieren und in Schuss halten zu können.

Praktisch umgesetzt wird das vom Technischen Service Schkeuditz, zum Beispiel von Jens Heidel und Silvio Stiller. Beide berichteten, dass auf dem circa 3000 Quadratmeter großen Spielplatz 100 Tonnen Sand unter anderem als Fallschutz benötigt wurden. Mit zwei Liedern dankten die Awo-Kinder für den neuen Spielplatz, den sie nun mit ihren Erzieherinnen öfters besuchen wollen.

Von Michael Strohmeyer