Neues Salzsilo in Schkeuditz eingetroffen

Schkeuditz. Eigentlich sollten bereits Ende Oktober die von Schkeuditz georderten zwei neuen Salzsilos geliefert werden. Doch die damit beauftragte Firma geriet wegen Zulieferern in Verzug, heißt es auf Nachfrage. Das Vorhaben wurde immer wieder und ohne Terminangabe verschoben. Mitte dieser Woche dann der überraschende Anruf in Schkeuditz: Das erste Salzsilo wird per Schwerlasttransport am Donnerstagabend geliefert. Freitag früh wurde es aufgestellt. „ Eine vorfristige Weihnachtsüberraschung. Im Januar soll das zweite Silo kommen, dann erfolgt für beide die Endmontage und das Anschließen an den ebenfalls neuen Sole-Erzeuger. Wenn alles klappt, kommen die Silos doch noch in diesem Winter zum Einsatz“, sagte Klaus Sander, der stellvertretende Leiter des Technischen Service Schkeuditz (TSS).

Die beiden alten Silos waren trotz der erwarteten Neuanschaffung wohlweislich noch nicht abgerissen worden. Die Verzögerungen gaben den Entscheidern in der Stadtverwaltung Recht. Die jüngsten Winterdienst-Einsätze waren trotz der Lieferschwierigkeiten nie gefährdet. Sind nun aber die neue Silos bald in Betrieb, dann erleichtert sich für die TSS-Mitarbeiter einiges, zum Beispiel die Erzeugung der Salzlauge, mit der bei Glatteis die Straßen besprüht werden. Bisher muss das stiebende Salz aus den Silos in Schubkarren gefüllt, über den Hof gekarrt und dann per Hand in den alten Sole-Erzeuger geschaufelt werden. Dabei galt es penibel ein Messgerät im Blick zu behalten, um die richtige Mischung für die jeweilige Außentemperatur anzufertigen. „Jetzt steht der Erzeuger neben dem Silo, das Salz wird automatisch gezogen und die richtige Mischung hergestellt. 2500 Liter dieser Sole bringt der Erzeuger in der Stunde. Unsere beiden Autos fassen 2000 Liter, die Stunde sind sie dann auch unterwegs, ehe sie Nachschub holen“, erklärt Sander. In die fast 17 Meter hohen neuen Silos passen jeweils 100 Tonnen Tausalz, doppel so viel, wie in die alten Silos. Damit kann sich die Stadt jetzt mit ihrem Winterbedarf eindecken.

Die alten, gut zehn Meter hohen Holzbehälter sind Baujahr 1990 und verschlissen. Deshalb investiert die Stadt inklusive der bauvorbereitenden Maßnahmen rund 166 000 Euro für die Modernisierung der Winderdienst-Silos. Die knapp 17 Meter hohen Riesen bestehen aus Glasfiberkunststoff (GFK). Darin soll das Salz keine Klumpen mehr bilden und auch nicht an den Innenwänden anpappen. Die mühsame Reinigung entfällt damit.

Von Olaf Barth