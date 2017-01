Schkeuditz. Es waren Worte des Lobes und der Anerkennung, die Ulrich Zickenrodt am Sonntagabend nach dem 25. Neujahrskonzert in Schkeuditz zu hören bekam. Der Villa Musenkuss Vereinschef organisiert jenes Ereignis musikalischer Hochkultur auf dem „flachen Land“ Jahr für Jahr und betont in gleichem Turnus, dass solche Konzerte keine Selbstverständlichkeit sind. Dankesworte richtete er deshalb auch dieses Mal an die zahlreichen Helfer im Hintergrund sowie an die finanziellen Unterstützer. „Ich kann nur dafür werben, dass das Engagement des Vereins bei der täglichen Arbeit auch weiterhin ähnliche Unterstützung findet“, betonte Marcel Kollmann, Vertriebsleiter der Sparkasse Leipzig, die neben den Stadtwerken Schkeuditz, der Stadt, dem Landkreis und dem Globana-Center langjähriger Partner des Neujahrskonzertes ist.

Dass das 25. Neujahrskonzert ein besonderes war, sah der Besucher schon, da hatte er noch gar nicht Platz genommen: Zusätzliche Stuhlreihen waren aufgestellt worden, um die etwa 900 Besucher im Marmorsaal des Globana auch unterzubekommen. „Wir werden den dritten Rang aber weiterhin nicht öffnen, da dort die Akustik keinen Konzertgenuss mehr zulässt“, sagte Zickenrodt, der sich ob des Zuspruches natürlich freute. Eine zweite Besonderheit bot das Programm des Abends mit vier grandiosen Solisten der ersten Garde. „Es ist mir nicht erinnerlich, dass wir einmal vier Solisten in Schkeuditz hatten“, bemerkte der Musenkusschef.

Traditionell wurde der Abend mit dem Chor der Villa Musenkuss „Molto vocale“ dieses Mal gemeinsam mit der Chorgemeinschaft Engelsdorf eröffnet. Winterliche Musik war mit dem „Celtic Advent Carol“ von Davis Angermann und der Kantate „Herrscher des Himmels“ aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium zu hören. Vertretungsweise hatte Zickenrodt die Leitung dieses Teils übernommen. Er betonte, dass es auch für die Chöre ein Höhepunkt ist, nach zahlreichen anstrengenden Proben mit dem Orchester auftreten zu können.

Humorvoll durch das musikalische Thema des Abends „Wien, Wien, nur du allein“ führte Kapellmeister Kay Stromberg. Dafür legte er einige Meter zurück, denn nach fast jedem der insgesamt zwölf Stücke wechselte er vom Dirigentenpult zum Mikrofonständer. „Ich brauche den Weg, um unverstärkt Luft zu holen“, scherzte er.

Mit der Arie „O Sancta Justitia“ aus „Zar und Zimmermann“ brillierte dann Ki-Hyun Park. Leicht und mit Heiterkeit sang der Bass auch das titelgebende Thema des Abends von Rudolf Sieczynski und zog die Schkeuditzer in seinen Bann. Die Kammersängerin Romelia Lichtenstein bekannte in beeindruckender Weise: „Meine Lippen, die küssen so heiß“. „Gerade noch wurde sie als ,Carmen‘ erstochen. Für Schkeuditz ist sie wieder auferstanden“, kündigte Stromberg Svitlana Slyvia (Alt) an, die zunächst aus der „Fledermaus“ und anschließend im Duett mit Lichtenstein aus den „lustigen Weibern von Windsor“ sang. Auch Tenor Xavier Moreno war nach einer Carmen-Aufführung noch nach Schkeuditz gekommen. „Er wurde als ,Don José‘ verhaftet, für Schkeuditz aber sofort wieder freigelassen“, scherzte Stromberg. Das „Uhrenduett“ mit der Kammersängerin aus der „Fledermaus“ gehörte zu den Glanzpunkten des Abends.

Nach dem fast obligatorischen Radezky Marsch, bei dem einige Schkeuditzer den Einsatz zum Klatschen noch nicht kennen, luden die Stadtwerke zum Neujahrsempfang. Leider kündigte den durchaus störend schon im letzten Viertel des Konzertes ein lauter Getränkekühlschrank an.

Von Roland Heinrich