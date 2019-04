Pirna

Sonnenschein und Trockenheit lassen in Sachsen derzeit die Waldbrandgefahr steigen. Schon jetzt gilt in den nördlichen Teilen Sachsens die Waldbrandwarnstufe 4. Örtlich könne am Osterwochenende sogar die höchste Stufe 5 erreicht werden. Vor diesem Hintergrund ruft der Sachsenforst zur besonderen Vorsicht bei den traditionellen Osterfeuern auf. Bereits leichter Funkenflug oder heiße Aschereste könnten Waldbrände auslösen, teilte der Staatsbetrieb am Mittwoch mit.

Osterfeuer in und um Leipzig

Nach Taucha hat am Mittwoch auch Schkeuditz das Entzünden von Brauchtumsfeuern am Osterwochenende untersagt. Wie die Stadt mitteilte, beruhe diese Entscheidung auf einer vorliegenden Prognose der Waldbrandgefährdung. Weil aktuell Warnstufe 3 gelte, dürften sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen keine Osterfeuer entzündet werden, die mehr als einen Meter Durchmesser und einen Meter Höhe haben, heißt es.

In Taucha hatte die Stadt immerhin noch die zwei bedeutendsten Brauchtumsfeuer unter strenger Feuerwehraufsicht erlaubt.

Wälder im Ausnahmezustand

Die sächsischen Wälder seien nach dem Extremjahr 2018 im Ausnahmezustand, erklärte Sachsenforst-Präsident Utz Hempfling. Es gebe sehr viel brennbares Material. Im Wald und bis zu 100 Meter Entfernung drumherum sei der Umgang mit offenem Feuer in Sachsen ganzjährig verboten.

Auf eine weitere Gefahr bei den Osterfeuern wies der Landkreis Leipzig hin: In Reisig- oder Holzhaufen nisteten sich häufig Tiere ein. Durch das Abbrennen würden sie zur tödlichen Falle. Daher ist es Vorschrift, diese Haufen vor dem Anzünden umzuschichten. Osterfeuer sind als sogenannte „Brauchtumsfeuer“ in Sachsen genehmigungspflichtig.

Von LVZ