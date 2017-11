OBM Rayk Bergner sieht große Herausforderungen

Schkeuditz. Am Mittwoch voriger Woche konnte in der Großen Kreisstadt Schkeuditz Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) auf die ersten 100 Tage seiner Amtszeit zurückblicken. Die LVZ sprach mit dem 45-Jährigen über seinen Einstieg als Stadtoberhaupt und wie er mit seinen Vorhaben voran kommt.

100 Tage auf dem Rathaus-Chefsessel sind für Sie nun vorbei, haben Sie immer noch Lust auf den Job?

Ja, es macht mir nach wie vor Spaß, hier zu arbeiten. Auch wenn es oft von früh 7.30 Uhr bis 22 Uhr geht und ich abends müde bin. Das habe ich aber vorher gewusst. Ich möchte keinen einzigen dieser Tage missen. Keiner ist wie der andere, ich hatte tolle Gespräche mit Unternehmern, Vereinen, politischen Vertretern und Bürgermeistern aus dem Umfeld und merke auch am Verhältnis zu den Bürgermeister-Kollegen sowie zu den anderen Gesprächspartnern: Ich bin angekommen in diesem Job.

Zum Einstieg in das Amt sagten Sie, Schkeuditz befinde sich in einer „Supersituation“. Nun haben Sie tiefere Einblicke gewonnen, halten Sie an der Aussage fest?

Auf jeden Fall. Schkeuditz hat auch dank des Zuzuges und der wirtschaftlichen Entwicklung weiter großes Entwicklungspotenzial für die nächsten Jahre. Seit meinem Dienstbeginn am 1. August hatte ich bereits mehrere Projektentwickler am Tisch, die großes Interesse an Vorhaben für Wohnbebauung in der Stadt zeigen und auch schon konkrete Projekte beginnen, was bereits getätigte Grundstücksverkäufe zum Beispiel in Papitz-Modelwitz bestätigen.

Der Zuzug sorgt allerdings auch für neue Herausforderungen. Eines Ihrer Hauptthemen vor der Wahl war die Schaffung von Kindertagesstättenplätzen. Sind Sie da voran gekommen?

Wir hatten gerade erst ein Gespräch mit dem Landkreis zur Kita-Bedarfsplanung. In Schkeuditz besteht dringender Bedarf, Plätze zu schaffen. Wir arbeiten jetzt an einer Zwischenlösung für bis zu 70 Kinder bis zum Schuljahresbeginn 2018. Wenn der Stadtrat das mitträgt, wird es eine Containerlösung in der Virchowstraße geben. Bis zum Jahr 2020 wollen wir dann eine neu Kita für 150 Kinder bauen, eher ist das leider nicht realisierbar.

Die Standortsuche für diese neue Einrichtung sollte ja nun bald abgeschlossen sein.

Leider erreichen wir nicht das Ziel, bis Dezember ein Ergebnis der Suche vorlegen zu können. Das ist immer noch ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt. Ich bin da zwar ungeduldig, aber nicht beratungsresistent und musste lernen, dass manche Dinge eben die Zeit bekommen müssen, die nötig ist. Wir bleiben da dran, das ist ein zentrales Thema auch für die nächsten Monate.

Was steht außerdem für die nächsten 100 Tage und darüber hinaus auf dem Programm?

Der Neubau von Schule und Hort in Dölzig ist ein zweiter dicker Brocken für den Doppel-Haushalt 2019/2020. Wir wissen jetzt schon von Mehrkosten in Höhe von 2,2 Millionen Euro, sodass sich die Gesamtsumme für das Vorhaben momentan auf 4,8 Millionen Euro beläuft. Damit müssen wir uns beschäftigen. Konkret wird die Haushaltsaufstellung ab Ende Januar ein zentrales Thema. Dabei will ich intensiv die Stadträte und Ortschaftsräte einbinden und ganz offen sagen, was geht und was nicht. Nur so kann man dann die für den Haushaltsplan nötige Akzeptanz schaffen.

Haben sich Ihre Hoffungen auf eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Stadtrat erfüllt?

So wie ich selbst früher als Stadtrat den Anspruch hatte, Sachpolitik ohne parteipolitische Polemik zu betreiben, so erfahre ich das jetzt auch von den Stadträten fraktionsübergreifend. Für diese sachbezogene und sachorientierte Arbeit bin ich sehr dankbar.

Und in der Verwaltung? Da hatten Sie Veränderungen angekündigt. Wie weit sind Sie damit vorangekommen?

Zunächst möchte ich feststellen, dass die Verwaltung funktioniert und an einem Strang zieht. Ich bin super aufgenommen worden, es gab keine Befindlichkeiten gegenüber dem „Neuen“. Mit Bürgermeister Lothar Dornbusch und den Amtsleitern und Amtsleiterinnen gibt es ein Führungsteam, das mich auf breiter Linie unterstützt und berät. Das war auch immer mein Anliegen: Die Verwaltung kann nur im Team funktionieren. Worauf ich aber auch hin arbeite, ist das Ziel, dass die Verwaltung pragmatisch handelt und ihren vom Verwaltungsrecht zugestandenen Ermessensspielraum nutzt.

Sie wollten aber auch einiges ändern in den Strukturen der Verwaltung.

Und dazu werde ich im Zuge der Haushaltsdiskussion das Personalentwicklungskonzept von 2014 ergebnisoffen auf den Prüfstand stellen. Die Stadt wächst, auch mit Folgen für die nötige Anzahl der Mitarbeiter. Großen Handlungsbedarf gibt es im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung. Ebenso im Ressort des Ordnungsamtes. Und als Sofortmaßnahme wird im IT-Bereich eine neue Stelle besetzt. Ab nächstem Jahr wird zudem, wie von mir versprochen, im Rathaus wieder ausgebildet. zwei Gärtner und zwei Verwaltungsfachangestellte können bei uns ihren Beruf erlernen. Im besten Fall ist das dann auch unser Nachwuchs für Kollegen, die in Rente gehen. Qualifiziertes Personal zu bekommen, wird eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre.

Wann ist Baustart für das von Ihnen angekündigte Schwimmbad?

Das ist eine Vision, weil so ein Bad nach Schkeuditz gehört. Wir werden uns in Markkleeberg informieren, wie dort nach 13 Jahren so eine Vision Realität wurde und das Ganze funktioniert. An dem Projekt wird gearbeitet, aber in meinen ersten sieben Jahren Amtszeit wird das wohl noch nichts, denn es gibt wichtigere Bauprojekte: Kita, Schule, Stämmerweg, Altscherbitzer Straße, Stadionverlegung, Marktbelebung.

Dann zurück zu den aktuellen Mühen der Ebene, Stichwort Ermlitzer Straße.

Die wird leider nicht in Gänze dieses Jahr fertig, aber wie versprochen vor Weihnachten durchgängig befahrbar sein.

Was brennt Ihnen an Themen auch nach 100 Tagen weiter unter den Nägeln?

Einiges. Zum Beispiel habe ich das Thema Jugendstadtrat noch nicht angepackt. Das will ich nächstes Jahr schaffen. Außerdem will ich mich weiter stark machen, dass Schkeuditz als Mittelzentrum mit Flughafen, Erstaufnahmeeinrichtung und vielem mehr, wieder das Polizeirevier zurückbekommt. Das halte ich für extrem wichtig. Auch wenn wir dabei von vielen externen Faktoren abhängig sind.





Von Olaf Barth