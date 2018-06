Die Antonow An-225, das größte Flugzeug der Welt, wird am Sonnabend einen technischen Zwischenstopp am Flughafen Leipzig/Halle einlegen. Wie Flughafensprecher Uwe Schuhart am Freitag bestätigte, wird die Ankunft des Kolosses aus Kiew gegen 11 Uhr erwartet.