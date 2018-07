Zur Erhaltung der Kleinliebenauer Pilgerkirche startete eine noch bis Freitag andauernde „Arbeitsaktionswoche“. Freiwillige Helfer können sich noch jeden Tag ab 9 Uhr in der Gutshofstraße 15 in Kleinliebenau einfinden, und dort mit anzupacken und so den Mitgliedern des Kultur- und Pilgervereins zu helfen